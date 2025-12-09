新卒エンジニアチームが「ETロボコン2025　プライマリークラス　チャンピオンシップ大会」に出場

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、パシフィコ横浜で開催された「ETロボコン2025 プライマリークラス チャンピオンシップ大会」に、新卒エンジニアだけで構成された当社チーム「Team：Genkai」が出場、30チーム中8位と健闘し、当社の「若手エンジニア育成」で大きな成果となりましたので、お知らせいたします。

若手エンジニア育成の場としての「ETロボコン」

当社チーム「Team：Genkai」とETロボコン2025チャンピオンシップ大会の様子

当社は「ETロボコン」を単なる競技会ではなく、当社の組込み開発の将来を担う若手エンジニア育成の場と位置付けています。

当社チーム「Team：Genkai」は、2025年9月に開催された「ETロボコン2025」東京・北関東地区大会プライマリークラスにおいて、競技部門・総合部門の2部門優勝およびIPA賞を獲得し、チャンピオンシップ大会への出場権を得ました。

今回のチャンピオンシップ大会では、全国から選抜された精鋭チームと競い合うことでモデル設計と走行技術といった技術面はもちろん、「自走するエンジニア」に求められる主体性やチームでの動き方といった姿勢の面でも、多くの学びを得ることができました。

目標は自走するエンジニアの育成

「Team：Genkai」は「ETロボコン2025」出場に際し、短い開発サイクルを繰り返しながら改善していく「スクラム」型の開発手法を取り入れ、新卒メンバー自らが目標設定・タスク分解・振り返りまでを主体的に行いました。加えて、先輩社員がメンターとして伴走しつつも全てを教えるわけではなく、「自分で考え、周囲を巻き込みながら動けること」を重視する育成環境を構築しています。

今回の「ETロボコン2025 プライマリークラス チャンピオンシップ大会」では、走行技術やモデル設計といった技術面の習熟に加え、メンバー全員が自ら課題を見つけて解決し、高いクオリティを目指してプロジェクトを最後までやり切るという主体性と遂行力が大きく向上。新卒エンジニアが「自走するエンジニア」へと成長する手応えを得ることができました。

関係各位への感謝

当社の取り組みは、共同勉強会などを開催いただいた企業様および「ETロボコン2025」実行委員会の方々、そして「Team：Genkai」を応援いただいた皆さまのご支援により実現したものです。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

今後について

当社は、「ETロボコン2025」におきまして競技者・スポンサーとして組込み業界の発展に貢献してまいりましたが、本大会にて培った「自走するエンジニア」育成のノウハウをさらに磨き上げ、今後も主体的に挑戦できる若手エンジニアを数多く育成し、組込み業界の発展に一層貢献してまいります。

