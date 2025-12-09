キャンプにも防災にも。3cmキャンプマットに“まくらなしタイプ”が新登場。

Bears Rock株式会社

キャンプ用や防災用で人気の「3cmキャンプマット」シリーズに、新しく“まくらなしタイプ”が加わりました。

これまで展開してきたまくら付きモデルは、その手軽さと使い心地の良さで多くのユーザーに選ばれてきましたが、一方で「自分の枕を使いたい」「その分マットを長く使いたい」という声も寄せられていました。

今回、その“もう一つのニーズ”に応える形で、用途に合わせて選べる新ラインアップとして、まくらなしモデルが誕生。

収納時のコンパクトさも魅力で、防災用として備えておきやすいアイテムとしても注目していただけます。

2025年12月3日より各店舗で発売中。

●3cmマットまくらなし

●3cmマットまくらなし

従来販売していたまくら付きモデルは、頭部まで安定して支えられるため、初めてのキャンプでも使いやすい仕様として人気です。

今回追加されたまくらなしタイプは、その利点とは別のニーズに応えるために開発。

「好きな枕と組み合わせたい」「体格に合わせて足先までしっかりカバーしたい」

といったご要望から生まれた、用途に応じて選べるラインアップです。

まくらが固定されていないことで、自由度の高い使い方ができます。

・お気に入りの枕、高さ調整がしやすい枕を使用可能

・身長が高い方でも余裕を持って使える

・テント内のレイアウトに合わせやすい

など、より柔軟な使い方ができます。

●防災用途にも“備えやすい”コンパクト設計

左3cmマット 右5cmマット

収納時はとてもコンパクトなので収納スペースに限りがあるご家庭でも保管しやすい！

・家族分をまとめて備蓄しやすい

・車に常備しやすい

・避難時に持ち出しやすい

といった、防災用品としての利便性もあります。

避難所での床冷え対策や、車中泊避難でも活用でき、普段使いしながら備えられる防災マットとして最適です。

防災用品としては、収納時に非常にコンパクトになる「エアーマット（中は空気のみ）」をよく見かけます。

しかし寝心地という観点では、中にウレタンフォームが入ったインフレータブルマットの方が断然快適です。

ウレタンが地面からの衝撃や凸凹を吸収し、身体をしっかり支えてくれるため、

避難所や車中泊で長時間横になる場面でも安心して休めます。

当社の3cmキャンプマットは、このウレタン構造を採用しており、

「防災用として備えておきたいけど、寝心地も妥協したくない」という方にぴったりのアイテムです。

●商品仕様

●会社概要

私たちBears Rockは、皆様に心あたたまるアウトドアライフを提供したいと思っております。

日々の喧騒を忘れ、自然の中で悠々とした時間を過ごす。

家族や友人との楽しい時間、ソロキャンプでの癒しの時間。

豊かでゆったりと流れる時間、外でしかできない経験や新しい発見…

私たちは楽しく思い出深い時間を過ごせるようにお手伝いをします。

社名：Bears Rock株式会社

公式サイト：https://bears-rock.co.jp/

公式オンラインストア：https://shop.bears-rock.co.jp/

ねぶくろんシリーズ専門サイト :https://nebukuron.jp/