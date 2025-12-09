徳島市

【任用期間】

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

注記:ただし、勤務成績が良好な場合には、令和9年度以降も再度任用することがあります。（任用初年度を含めた3年度を限度とします。）

【申込受付期間】

１２月１２日（金曜）まで（必着）

【職務の内容】

徳島市立保育所等において、保育業務に従事します。

【試験日時】

12月21日（日曜）

注記1：又は子ども保育課が指定する日

注記2：集合時間、試験時間、試験場等の詳細は、受験票にてお知らせします。

【試験場】

ふれあい健康館（徳島市沖浜東2丁目16番地）

注記：試験当日は、ふれあい健康館の有料駐車場（200台）をご利用ください。周辺道路等への駐車は固く禁止します。

【合格発表】

令和8年1月中旬、受験者に文書で通知します。

【申し込み方法】

申込書に所要事項を記入し、写真を貼付の上、徳島市子ども未来部子ども保育課（〒770-8053 徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階）に提出してください。

- 郵便の場合は、封筒の表に「会計年度任用職員（保育士）申込」と朱書きし、あて先を記入した返信用封筒（110円分の切手を貼った長形3号）を同封の上、必ず「簡易書留郵便」にしてください。- 持参の場合は、事前に連絡の上、ふれあい健康館3階子ども保育課へお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

〇徳島市ホームページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/r8hoikushi.html

※詳細は、徳島市ホームページをご確認の上、お申し込みください。

【お問い合わせ先】

徳島市子ども未来部子ども保育課指導係

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地（ふれあい健康館3階）

電話番号：088-621-5195

ファクス：088-621-5036