ジンマー・バイオメット合同会社、世界初の「ヨード処理技術」を用いた人工股関節全置換用システムの保険収載および同システムによる国内初症例の実施を発表

メドテック業界のグローバルリーダーであるZimmer Biometの日本法人ジンマー・バイオメット合同会社（本社：東京都港区、職務執行者：内田 至皇）は、インプラント表面への細菌付着ならびにバイオフィルムの形成を抑制する「ヨード処理技術」を用いた世界初の整形外科用インプラントである「iTaperloc(R) Complete」および「iG7(TM) Hip System」について、2025年11月1日(土)付で保険収載されたことを発表します。また、同システムを用いた人工股関節全置換術の国内初症例（第1例目）が、横浜栄共済病院（神奈川県横浜市栄区）において11月19日(水)に実施されたことを併せてお知らせいたします。

ヨード処理された「iTaperloc(R) Complete」および「iG7(TM) Hip System」（写真左側カップ部分が「iG7」、右側ステム部分が「iTaperloc」）

人工関節置換術における代表的な合併症の一つである人工関節周囲感染（PJI: Periprosthetic Joint Infection）は、再置換の主な原因のひとつであり、治療上の大きな課題となっています。PJIは初回手術の約1～2％で発生すると推定されており[1]、深刻な結果をもたらす可能性があります。実際、PJIに関連する死亡率は11.0％と報告されており、これは乳がんの5年死亡率（11％）に匹敵し、前立腺がん（1％）を大きく上回ります[2]。

今回保険収載されたiTaperlocおよびiG7は、それぞれ長年の臨床実績を持つTaperloc(R) Complete Hip System[3-5]とG7(R) Acetabular System[6]をベースに、ヨード処理を施した人工股関節インプラントです。ヨード（ヨウ素）は生体に存在する必須栄養素であり、生体適合性が高く、抗生物質耐性を引き起こすリスクが低いことから、一般的に消毒薬としても使用されています。本技術では、製造工程の段階でインプラント表面にヨードを担持させることで、インプラント表面への細菌付着、ならびにバイオフィルムの形成を抑制・阻害し、感染リスクの低減が期待されます。

また「ヨード処理技術」は土屋医師らにより、20年にわたる開発の末に日本で生まれた世界初の技術で、金沢大学から多数の基礎研究および臨床使用の報告があります[7-11]。

日本は世界有数の天然ヨード資源国であり、このヨードの特性を活かした技術開発は、日本の科学的知見と臨床ニーズから生まれた「日本発の医療イノベーション」として、感染対策の新たな選択肢を提示するものです。

横浜栄共済病院院長 / 金沢大学名誉教授（整形外科）土屋弘行教授 コメント

「私自身が長年にわたり開発に携わってきた『ヨード処理技術』を用いたインプラントの保険収載および国内症例の誕生に大きな意義を感じています。陽極酸化皮膜処理と電着法を用いて、インプラント表面にヨードを担持させるヨード処理技術により、術後の細菌付着やバイオフィルムの形成を抑制／阻害するインプラントの開発が実現しました。患者さんに大きな不安を与える術後感染のリスクの低減が期待される本技術の開発によって、患者さんが“歩き続けられる”環境を広げることに貢献できると考えます。日本発のこの技術が広がることは、高齢者のQOL、健康寿命の延伸に繋がると期待しています。」

2025年11月19日(水)、神奈川県横浜市栄区に所在する横浜栄共済病院において、iTaperloc および iG7 を用いた国内初の人工股関節全置換術が実施されました。

