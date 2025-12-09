後期高齢者VTuber「メタばあちゃん」ひろこが実年齢をサバ読みしていたことに関するお詫び

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（本社：広島県広島市南区、代表取締役：下西 竜二）は、後期高齢者VTuber「メタばあちゃん」ひろこが実年齢を詐称していたことをお詫び申し上げます。

2022年12月7日にデビューをしたひろこですが当初の年齢を実際は84歳のところをキリの良い85歳と記載していました。その後もデビューした日に歳をとるということにしていたのですが、ひろこからの「自分がいま何歳かようわからんよおになったんでほんとうの年齢に戻したい。」という意向を踏まえて今回実年齢を詐称していたことをご報告するに至りました。現在の実年齢は87歳となります。

本件に関する動画

https://youtu.be/y11CPClUjWk

「メタバース＋おばあちゃん」のダジャレから始まった「メタばあちゃんプロジェクト」がいまだに世界中の方々から愛され、「挑戦は何歳からでも遅くないこと」というメッセージが伝わっていっていることが嬉しいです。YouTube登録者数も先日70,000人を突破いたしました。なによりこの3年間でおばあちゃんがどんどん元気になっていく様子がみれたことに、メタばあちゃんプロジェクトに携わっていただいた皆様に感謝申し上げます。メディア出演の際には東京旅行をし美味しいすき焼きをご馳走し、バカ孫によるおばあちゃん孝行ができました。少しもお肉を譲ってくれない姿を見るとまだまだ元気に活動してくれそうです。まさか自分のおばあちゃんにこんなタレント性があったとは。ぼちぼち活動するのでご不安に思わせてしまうタイミングも多いですがこれからも温かい応援をよろしくお願いいたします。

ひろこのバカ孫（兼メタばあちゃんプロデューサー）

下西 竜二

メタばあちゃんプロジェクトとは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=psAqpNsAxTI ]

元気が有り余っているユニークなおばあちゃんたちをメタバースの世界で人気アイドルに育てていくプロジェクト。当時84歳の広島県三原市出身ひろこが2022年12月に0期生としてデビューした。YouTubeチャンネルはデビュー10日後に登録者3万人を突破した。現在のYouTubeチャンネル登録者数は7万人。

ひろこは週刊朝日「今年“跳ねる”100人の主役」に選出されている。現在計8名のメンバーで活動しており、「挑戦は何歳からでも遅くないこと」を証明していく。

YouTube：https://www.youtube.com/@metagrandma/

X(Twitter)：https://twitter.com/meta_grandma

ホームページ：https://meta-grandma.com/

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」オタク目線のエンタメプロデュースカンパニーです。

会社ホームページ：https://otagroup.co.jp/

取材について

メタばあちゃんプロジェクトに関する取材依頼は下記メールアドレスまでお願いいたします。

staff@meta-grandma.com

ホームページの問い合わせフォームもご利用ください。

https://meta-grandma.com/