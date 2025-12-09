『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（主演：吉沢亮／監督：呉美保）、全国で非劇場が絶好調！県民運動的に拡がる地域が続出

株式会社ワンダーラボラトリー

株式会社ワンダーラボラトリーが製作幹事を務める映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024年9月公開／監督：呉美保、主演：吉沢亮）が、非劇場（市民上映会）で全国に大きな広がりを見せています。

本作品は劇場公開終了後、各都道府県の聴覚障害者協会を中心に上映推進プロジェクトが組成され、都道府県単位で上映を広げようとする動きが全国で加速。

聴覚障害者協会にとっては、ろう者や手話について社会に広く知ってもらうための取り組みの一環であるとともに、11月に開催された「デフリンピック2025」の周知にも活用されてきました。

また長崎県や群馬県、宮城県などでは、県民運動的に上映会が拡大。2026年3月までの有料上映（鑑賞料1,200円）で全国8万5千人の動員を見込んでおり、今後3年で20万人の動員を目標としています。

「誰もが安心して暮らせる社会へ」主催者の思い全国に広がる

久米島での上映会

上映会は今年2月より三重県津市を皮切りにスタートし、長崎県や群馬県を中心に全国各地に拡大。

沖縄県の久米島では、教育委員会や社会福祉協議会、商工会女性部、地元の飲食店や子供たちなどが上映会に関わり、チケット売上から諸経費を差し引いた全額を赤い羽根共同募金へ寄付するなど、地域をよりよくするための活動に繋がっています。



こうした動きの背景には、上映会を通じて「誰もが安心して暮らせる社会を目指すきっかけにしたい」という、主催者一人ひとりの思いがあります。

その思いが全国各地で共鳴し、地域を超えて上映会の輪が広がっています。

全国3,000組超の主催者ネットワークと連携し、非劇場上映の拡大を推進

株式会社ワンダーラボラトリーは、認知症や介護、在宅医療などの社会課題をテーマに、劇場公開後の非劇場展開を前提に作品を企画・製作しています。

全国に独自の述べ3,000組を超える上映会主催者ネットワークを構築し、上映会を通じてテーマの浸透と社会的理解の促進を図っています。



認知症をテーマにした映画『オレンジ・ランプ』（2023年公開）では、これまでの2年間で14万人を動員。最終的には、30万人の動員を見込んでいます。

また、今年度より自治体向けに1年間制限がなく上映会が開催できる「サブスクリプション型上映」の提供を開始。既に30以上の自治体に導入いただくなど、「認知症になっても暮らしやすいまち作り」を推進する自治体にとって、認知症啓発の新たな切り札として注目されています。

その他、『ケアニン～あなたでよかった～』15万人、『ピア～まちをつなぐもの～』5万人などシリーズ6作品の累計で40万人の動員を突破し、公開から数年経った今もその勢いは衰えることなく全国各地で広がりを見せています。

映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』について

『そこのみにて光輝く』『きみはいい子』の呉美保監督が9年ぶりに長編映画のメガホンをとり、作家・五十嵐大による自伝的エッセイを映画化。脚本は『正欲』の港岳彦。

主演は『国宝』の吉沢亮が務め、“きこえる世界”と“きこえない世界”を行き来しながら生きる主人公を繊細に体現しています。母・明子役には、ろう者俳優として知られる忍足亜希子が出演。

ふたつの世界を生きるコーダ（＊）の葛藤と成長、親子愛を描く感動作です。



＊コーダ：きこえない、またはきこえにくい親を持つ聴者の子供





＜上映会問い合わせ先＞

つながる上映会Navi：https://joueikai-navi.com

株式会社ワンダーラボラトリー

メールアドレス：info-joeikai@w-lab.jp

電話番号：03-6277-1181 ※10時～17時（月～金曜日／祝日除く）