企画職向け！顧客インサイト分析の壁を破る最初の第一歩「N1分析」の具体的な手順を徹底解説！ 『インサイト分析のためのインタビュー項目の設定』無料公開

Umee Technologies株式会社

組織を変革するインサイトアナリシス(TM)「Front Agent」を開発・提供するUmee Technologies株式会社（本社：東京都調布市、代表取締役：新納 弘崇、以下「ユミー」）は、企画・マーケティング担当者、リサーチャー向けに、「顧客インサイト分析のためのインタビュー項目の設定」と題したホワイトペーパーを無料公開いたしました。

経営層が求める「インサイト分析」で、担当者が直面する根本課題

現在、多くの企業で「顧客インサイトの活用」が、事業や製品企画、経営戦略の重要な鍵として認識されています。しかし、実際にインサイト分析に着手しようとする際、「顧客インサイトにつながる”仮説”をどう立てるか」「何を聞けばよいのか」という、分析の初期段階で壁に直面するケースが多発しています。

既存のアンケート調査や市場調査だけでは、「顧客の潜在的なニーズ」や「無意識の欲求（インサイト）」を捉えることが難しく、その結果、企画や経営層の意思決定に活かせる具体的な知見が得られにくいのが現状です。

今すぐ確認する :https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/insight-interview-items

「N1分析」から始めるインサイト探求の具体的手順を解説

本ホワイトペーパーは、このような市場の課題を解決し、「顧客のインサイトを分析し、経営に生かしてほしい」という経営層の要望に応えるための具体的な手順を示すことを目的としています。

特に、インサイト分析のプロセスのうち、最も重要な最初の一歩である「インタビュー項目の設定」に焦点を当て、その具体的な手法とフレームワークを解説しています。

【本ホワイトペーパーの核心：最初の第一歩「N1分析」の具体的な進め方】

インサイト分析は、まず多数の意見を求める前に、特定の一人（N=1）の顧客と深く向き合い、仮説を見つける「N1分析」から始めるべきです。本資料では、このN1分析を成功させるための具体的なインタビュー項目の設定方法を詳述しています。

本ホワイトペーパーは、以下のURLより無料でご確認いただけます（所要時間：約1分）

URL：https://frontagent.umeecorp.com/whitepaper/insight-interview-items

Front Agentとは

会話を録音するだけで、顧客の見えない本音を可視化し、組織を変革するインサイトアナリシス(TM)です。見えない本音から勝ち筋を導き出す特許技術、Deep Insight Engine(TM)を搭載。なぜ、お客さまは貴社を選ぶのか。なぜ、お客さまは購入しなかったのか。お客さまに選ばれつづけるために、Front Agentがお客さまとの会話からインサイトへと導きます。対面、Web会議、電話、あらゆる会話に対応し、kintoneやsalesforceのAIエージェント化も実現。サイボウズパートナー評価制度にて3つ星を獲得。

＜会社概要＞

会社名：Umee Technologies株式会社

代表者：代表取締役社長 新納 弘崇

URL ：https://umeecorp.com/

本社：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 国立大学法人電気通信大学内

東京オフィス：東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル5F

設立：2019年5月

サービスサイト：https://frontagent.umeecorp.com/

事業内容：「話術の視覚インストール時代」の実現をミッションに掲げ、会話から人の心理傾向を解析するDeep Insight Engine(TM) の研究開発を通じてソリューションを提供する国立大学法人 電気通信大学認定スタートアップです。