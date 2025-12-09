「長崎ちゃんぽん十鉄」冬の定番・牡蠣メニュー開始 12月10日（水）より「冬のちゃんぽん」2種を販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

※上記は大阪吹田店・大阪東住吉店の価格でございます。

山口イオン防府店・島根ラピタ本店・香川イオンモール高松店は下記の価格となります。

・牡蠣ちゃんぽん 牡蠣3個 1,180円（税込1,298円）

牡蠣6個 1,680円（税込1,848円）

・バター醤油 炙り牡蠣ちゃんぽん

牡蠣3個 1,280円（税込1,408円）

牡蠣6個 1,780円（税込1,958円）

販売期間 令和7年12月10日（水）～ 令和8年2月28日（土）

牡蠣ちゃんぽん

牡蠣3個 1,164円（税込1,280円）

牡蠣6個 1,664円（税込1,830円）

※山口イオン防府店・島根ラピタ本店・香川イオンモール高松店は

牡蠣 3個 1,180円（税込1,298円）

牡蠣6個 1,680円（税込 1,848円）

ぷりぷり食感の広島県産の牡蠣をちゃんぽんと一緒にお楽しみください。

バター醤油 炙り牡蠣ちゃんぽん

牡蠣3個 1,255円（税込1,380円）

牡蠣6個 1,755円（税込1,930円）

※山口イオン防府店・島根ラピタ本店・香川イオンモール高松店は

牡蠣 3個 1,280円（税込1,408円）

牡蠣6個 1,780円（税込 1,958円）

これぞ、冬の最強コラボ！濃厚でミルキーな広島県産の牡蠣をバター醤油で炙り、風味が引き立てられた絶品ちゃんぽんです。

■ 長崎ちゃんぽん十鉄の店舗一覧はコチラ(https://ys-holdings.co.jp/juttetsu/?page_id=241)をクリックしてください。

大阪府2店舗 香川県1店舗 島根県1店舗 山口県1店舗

■「長崎ちゃんぽん十鉄」のこだわり

■ 本場の旨味

麺はつなぎに唐灰汁を使った特製唐灰汁麺（とうあくめん）を使用。本場長崎ちゃんぽんの独特の食感と風味をご堪能ください。

■ 豚骨と鶏ガラのWスープ

大釜で炊き出した熟成Wスープ。スープは大釜で丹念に炊き出した九州産豚骨と旨みたっぷり鶏ガラのWスープ。口当たりよく深みを感じるスープに仕上げました。

■ 国内産の新鮮・安全野菜を主に使用

国内産の新鮮・安心野菜を、各地域のお取引先様にご協力頂き調達致しております。

■ 高温の油で瞬間的に炒める職人技

特級醤油ダレで炒めた旨み具材。炒めダレは特級醤油ベースに野菜、魚介、牛骨、杏酒等で作ったオリジナル特製タレ、具材の旨みを引き出します。

長崎ちゃんぽん十鉄メニュー https://ys-holdings.co.jp/juttetsu/?page_id=40(https://ys-holdings.co.jp/juttetsu/?page_id=40)

