アロマセラピーアソシエイツを代表する隠れた名品、香りを“選ぶ楽しさ”を詰め込んだ「ミニチュア バスオイルコレクション N」が支持され続ける理由

株式会社シュウエイ トレーディング

英国王室御用達ブランド「アロマセラピーアソシエイツ」を代表する10種のバスオイルを、日替わりで楽しめる特別なコレクション 「ミニチュア バスオイルコレクション N」が、この冬 “ギフト需要の高まり” と “ウェルビーイング志向の定着” を背景に再び注目を 集めています。多彩な香りをその日の気分やシーンに合わせて選べる体験価値から、“自分時間を心地よく過ごしたい方”を 中心に支持が拡大。アロマ初心者から上質なバスタイムを楽しみたい方まで、幅広い層に愛される人気セットです。

■「隠れた名品」が持つ圧倒的な商品の魅力

広告宣伝に頼らず、口コミと愛用者の紹介で支持されてきたロングセラー―それが、アロマセラピーアソシエイツの「ミニチュア バスオイルコレクション N」。10種類のバスオイルを楽しめるミニサイズのセットは、初めてブランドを体験する方やギフト需要にも応え、長年愛され続けています。人気の理由は、香りのバリエーションを気分に合わせて選べる楽しさと、他では味わえない極上のスパの香りを自宅で手軽に味わえるという特別な体験にあります。価格帯も試しやすく、さまざまなライフスタイルやギフトシーンに寄り添う“使いやすさ”が、多くのファンに愛され続けている理由のひとつです。

★【愛用者の代表的な声】

・美容ジャーナリスト「10種類の香りを“気分の処方”のように選べるのが魅力。特にディープリ

ラックスとモーニングのコントラストは、1日のリズムをつくりたい人にぴったりです。」

・ビューティー誌 編集者「このサイズ感はとても使いやすいです。ギフト特集や“香りの指名買

い”企画でも登場率が高い理由がよくわかります。」

・30代 / 会社員「その日の気分で香りを選べるのが嬉しい。迷ったらこのセットをプレゼント

するほど愛用しています。」

・40代 / ワーママ「夜のリセットにディープリラックスは手放せません。小さくても香りが豊か

で、旅行にも便利。」

・20代 / 美容好き「スパのような本格的な香りを試せるのが最高。毎日の小さな贅沢を楽しん

でいます。」

★まるで極上のスパのような「バスタイム・ソムリエ」体験

この商品の最大の特徴は、10種類の異なる香りを日替わりで楽しめること。まるでワイン・ソム

リエのように、その日の気分や体調に合わせて香りを選ぶ楽しさが、使用者を虜にします。

■なぜ今、この「隠れた名品」が注目されているのか？

1. 本物志向と“香りで整える”セルフケア習慣の広がり

香りで気持ちを切り替えるセルフケアが定着し、香りの質にこだわる方が増加。スパ発想のブレ

ンドは、まるで“その日の気分に寄り添う一滴”のように多彩な香り体験を演出し、情報があふれ

る中でも「信頼して選べる香りのアイテム」として注目されています。

2. ギフト需要の高まりと“特別なひとときを贈る”価値観の上昇

年間を通してギフト需要が伸びる中、「選びやすく、特別感がある」セットが人気。10種の香り

を日替わりで楽しめる本製品は“香りを選ぶ体験そのもの”を贈れるギフトとして支持され、自分

へのご褒美需要にもマッチしています。

3. ライフスタイルに寄り添うミニサイズと“選ぶ喜び”の拡大

旅行・出張・週末のリフレッシュなど、多様な暮らしの中で持ち運びやすいミニサイズの需要も

上昇。10種の香りから気分に合わせて選べる本セットは、まるで“バスタイム・ソムリエ”のよう

に香りをコレクションできる楽しさを広げています。

ギフトとして圧倒的支持を集める ベストセラー

製品名：ミニチュア バスオイルコレクション N

3mlL× 10種セット

\13,750（税込）

※１ボトルで約1回分

同じ10種類の香りを たっぷり楽しめる人気セット

製品名：アルティメットウェルビーング N

9mL × 10種セット

\19,690（税込）

※1ボトル約3～4回分

厳選した人気3種を気軽に試せる スターターセット

製品名:ライフエッセンシャルズ N

9mL × 3種セット

\9,350（税込）

※1ボトル約3～4回分

※ディープリラックス、マインド、

モーニングの3種セット

製品使用方法:バスオイルとして1回分の適量のオイルをバスタブの中に入れてからお湯をかき混ぜ、ゆっくりお入りください。または適量を取り、濡れた身体に直接なじませてそのままバスタブにお入りいただくか、少し置いた後にシャワー等で洗い流しても構いません。

※体調に合わせて使用量を調整してください。

上記セットの各種香り詳細

１.ディープリラックス*・・・深い安らぎだけがもたらす、心地よいお休みを

（ベチバー、ローマンカモミール、ワイルドカモミール、サンダルウッド）

２.ライトリラックス・・・安らぎをもたらすアロマが、ゆったり気分に

（ラベンダー、イランイラン、プチグレン）

３.マインド*・・・さまざまな思いがめぐる日に、心にそっと寄り添う香り

（ワイルドカモミール、プチグレン、フランキンセンス、ローズマリー）

４.マッスル・・・仕事やスポーツを楽しんだ日のバスタイムに

（ラベンダー、ローズマリー、ジンジャー、ジュニパーベリー、パイン）

５.モーニング*・・・心地よく目覚めて、エネルギッシュな一日を

（グレープフルーツ、ローズマリー、ジュニパーベリー、パイン）

６.イブニング・・・夜の大切なおでかけ前に、気分を高める

（ゼラニウム、イランイラン、サンダルウッド、パチョリ）

７.ブリーズ・・・思わず深呼吸したくなる、クリアなアロマの香り

（ユーカリ、パイン、ティーツリー、ペパーミント）

８.カーミング・・・シンプルで奥深い2種のアロマの香り、肌も心も穏やかに

（ラベンダー、ペパーミント）

９.エクイリブリアム・・・花々の力を集めた香りで、女性の美を高める

（ゼラニウム、フランキンセンス、ローズ、ベルガモット）

１０.エンカレッジ・・・なんとなく気分が重い日も、華やかな香りがバスタイムをやさしく彩ります

（ゼラニウム、クラリセージ、ローズマリー、フランキンセンス、ローズ、ネロリ、カルダモン、

ベチバー、サンダルウッド）

*こちらの人気の3種が「ライフエッセンシャルズ N」にセットされています。

ブランド取扱店舗／オンラインサイト

取扱店：伊勢丹新宿店本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー

エストネーション六本木ヒルズ店、エストネーション大阪店

ホテル椿山荘東京 悠 YU, THE SPA

オンライン：オフィシャル オンラインストア

オフィシャル オンラインストア :https://www.aromatherapyassociates.jp/

■アロマセラピーアソシエイツについて

アロマ業界の先駆的なセラピスト、ジェラルディン・ハワードとスー・ビーチにより1985年に英国ロンドンで設立されたアロマセラピーアソシエイツは、質の高い天然原料を使用。その魅力的な商品はイギリス王室のダイアナ妃やキャサリン妃をはじめとする著名人に支持され、世界50か国以上の高級スパや美容施設で使用されています。また、ロンドンのマスターブレンダーが一つひとつハンドブレンドする製品は、サステナブルな配合にこだわり、合成香料、人工着色料、硫酸系界面活性剤（SLS/SLES）、パラベン、鉱物油を使用しない環境と肌に優しい処方を採用し、ヴィーガン、クルエルティフリーを誇り、「B Corporation認証」を獲得。権威ある「World‘s Best Aromatherapy Brand」を何度も受賞している同ブランドは、40年にわたりアロマセラピーとウェルネス分野をリードし、現代のウェルネスニーズに応える革新的な製品を創り続けています。

■株式会社シュウエイトレーディングについて(アロマセラピーアソシエイツ日本総代理店)

株式会社シュウエイトレーディングは、化粧品輸入販売の先駆けとして25年以上の実績を持つ専門商社です。世界10都市のグローバルネットワークを活用し、アメリカやヨーロッパで話題のコスメを厳選し、日本市場へ導入しています。明日のニーズを見据えた独創性豊かな商品開発力と、有名百貨店からオンライン販売まで多様な販売チャネル展開が強みであり、世界のビューティトレンドをいち早く届ける業界のリーディングカンパニーです。

株式会社シュウエイトレーディング :https://www.shuei.net/