株式会社ecoプロパティーズ

2025年12月9日

株式会社ｅｃｏプロパティーズ

私募ファンド（系統用蓄電池案件）のＡＭ受託のお知らせ

株式会社ｅｃｏプロパティーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役 福島雅、以下「当社」）は、新たに系統用蓄電池私募ファンドのアセットマネジメント（以下「AM」）業務を受託しましたことをお知らせ致します。

ファンド概要

- 名称合同会社NCパイオニア- アセットタイプ系統用蓄電池（開発型）- 運用開始2025年12月- 開発予定

開発予定概要

当社は、物流不動産に特化したAM業務を展開し、土地取得から開発、運用まで一貫したサービスを提供し、物流課題の解決に貢献してきました。

国内におけるエネルギー転換政策の推進により、再生可能エネルギーの主力電源化に伴う電力系統の安定化に不可欠な系統用蓄電池に対する需要の高まりが期待されている中、当社グループ会社である日本蓄電池株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 漆原秀一）は、この系統用蓄電池への設備投資及び事業開発を積極的に推進しております。

今回、新たにAM受託した私募ファンドは、当社組成の合同会社により新たに資金調達を行い、系統用蓄電池事業の成長をさらに加速させ、またリスクを分散しながらより安定的な収益確保につなげることで、当社は、引き続き社会課題解決への貢献と投資家への長期・安定的な収益の確保の両立を推進します。

お問合せ先

株式会社ｅｃｏプロパティーズ

電話：03-6268-8900 E-mail：info@ecoprop.co.jp