ついにテレビCM公開！史上最大の超還元ウィークへ突入！オリパワン、怒涛の大型イベント連発
オンラインオリパサイト「オリパワン」は、初のテレビCM公開を記念し、史上最大級の超還元キャンペーンを開催します。今週は還元率111％の超還元祭をはじめ、特別イベントが途切れることなく登場します。
オリパワン公式サイト：https://oripaone.jp/
オリパワン、ついにテレビCM公開！歴史が動く超還元キャンペーン開幕
オンラインオリパサービス「オリパワン」（https://oripaone.jp）は、2025年12月6日（土）～12月20日（土）まで、初となるテレビCM公開記念キャンペーンを実施します。“ついにオリパワンがテレビへ”。これは新しいフェーズの幕開けです。
この大きな節目を祝し、オリパワンでは 過去最大級のさまざまな還元施策を一挙解禁。
まさに“お祭りモード”全開の爆アツ期間に突入します。
これまでオリパワンを支えてくださったすべてのユーザーへ、「本気の感謝」を超還元という形でお返ししていきます。
今週の主役は“還元率111％”の超還元祭。毎日イベント連打の激アツ週間へ
テレビCM公開に合わせ、今週は大型イベントが毎日登場します。
なかでも最注目は、12/11（木）開催の「超還元祭」！
引けば引くほどお得な勝ち確イベントと言えるレベルの、圧倒的スペシャル仕様です。
■今週のイベント一覧
8（月）トレカの宮殿コラボ
9（火）虹金の日（超お得な特価イベント）
10（水）カレンダー配布
11（木）超還元祭（還元率111％）※最注目
12（金）バイブレーション祭
13（土）ランク祭
14（日）セット祭
15（月）アルティメットワン娘
※イベント内容・開催日は急遽変更となる場合があります。最新情報は公式サイト・公式Xをご確認ください。
オリパワンとは
オリパワン（https://oripaone.jp） は、オンラインで気軽にトレーディングカードの"ワクワク体験"を楽しめるオンラインオリパサービスです。
高還元率のスペシャルガチャ、豪華ラインナップのコラボ企画、臨場感のある演出など、「開封の楽しさ」をデジタルならではの形で提供しています。
リリース以来、多くのユーザーから支持をいただき、毎日のように高額当選報告が寄せられる業界トップクラスの人気サービスへ成長しました。
今後も、より安心して遊べる場づくりと、新しいワクワク体験の創出に取り組んでまいります。
【会社概要】
会社名：株式会社KECAK
設立：2024年4月1日
代表者：代表取締役 原 徹也
所在地：
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目7番8号
VORT秋葉原IV 2F
資本金：1,000,000円
コーポレートサイト：https://kecak.jp/