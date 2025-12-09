【開催報告】「WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式」を実施。全国で延べ30,294人名が参加し、32.4トンのゴミを回収
NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN（所在地：[東京都江東区塩浜一丁目6番8-1309号]、代表理事：浅井孝夫、以下 WCD Japan）は、2025年11月22日（土）、株式会社グローバルプロデュース TOWN HALL（東京都渋谷区神宮前）およびオンラインのハイブリッド形式にて、「WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式」を開催いたしました。本イベントでは、2025年9月20日の「ワールド・クリーンアップ・デイ（以下 WCD）」を中心とした日本国内での活動実績の報告とともに、特筆すべき活動を行った団体への授賞式を行いましたので、ご報告いたします。
■開催の背景と目的 「WORLD CLEANUP DAY」は、毎年9月20日に世界中で一斉に地球を清掃する国際的なアクションです。2025年度、日本国内では「ひとつ拾えば、世界とつながる」をテーマに掲げ、国連加盟国の90%以上が参加するこの世界的ムーブメントの一翼を担いました。 本報告会は、全国各地で実施されたクリーンアップ活動の集計結果を共有するとともに、地域社会や環境保全に貢献した参加団体の栄誉を称え、次年度以降の活動さらなる活性化を目的として開催されました。
■2025年度 日本国内活動実績 本年度は、個人・企業・団体・学校など多岐にわたるセクターからの参加を得て、以下の通りの実績となりました。
参加人数： [30,294] 名
ゴミ回収量： [合計 32.4] トン
※可燃ごみ：11,913袋（45L換算）／ 推計 約26.8トン 不燃ごみ：2,505袋（45L換算）／ 推計 約5.6トン
■「WORLD CLEANUP DAY 2025 授賞式」受賞団体 本年度の活動において、特に顕著な功績を挙げられた団体に対し、以下の通り各賞を授与いたしました。
[モビライズ賞]
企業部門
りそなグループ（Re:Heart倶楽部） 様
株式会社パソナグループ 様
武蔵塗料ホールディングス株式会社・武蔵塗料株式会社 様
フィリップ モリス ジャパン合同会社 様
理研計器株式会社 様
株式会社NTTネクシア 様
団体部門
吉富町 様
兵庫県 様
NPO法人海さくら 様
NPO法人神戸海さくら 様
NPO法人Aqua Dream Project 様
富山県地域活性化団体まるごとTOYAMA 様
学校・教育機関部門
セリオグループ 様
東進ランゲージスクール 様
[メディアインパクト賞]
株式会社ノースサンド 様
[エンゲージメント賞]
パトラン東京 様
poc_act 様
静岡便教会 様
[クリエイティブアクション賞]
あいレンジャー 様
海をまもろう。 様
[ローカルインパクト賞]
株式会社神戸マツダ 様
株式会社モスフードサービス 様
合同会社縄文企画 様
プロギングみえ 様
[ネクストジェネレーション賞]
成蹊中学・高等学校 様
女子聖学院ecomame 様
[インフルエンス賞]
NPO法人ゆいむすび実行委員会 様
千葉愛の教会 様
[スペシャルサンクス賞]
PIRIKA 様
BLUE SHIP 様
株式会社グローバルプロデュース 様
■開催概要
名称：WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式
日時：2025年11月22日（土）13:00～15:00
会場：株式会社グローバルプロデュース TOWN HALL（東京都渋谷区神宮前）／オンライン（Zoom）
主催：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN
後援：環境省、駐日エストニア大使館
■法人概要
団体名：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN
代表理事：浅井 孝夫
URL：https://worldcleanupday.jp/
活動内容：WORLD CLEANUP DAYの日本国内における普及・啓発、清掃活動の企画・運営支援