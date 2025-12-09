【開催報告】「WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式」を実施。全国で延べ30,294人名が参加し、32.4トンのゴミを回収

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN（所在地：[東京都江東区塩浜一丁目6番8-1309号]、代表理事：浅井孝夫、以下 WCD Japan）は、2025年11月22日（土）、株式会社グローバルプロデュース TOWN HALL（東京都渋谷区神宮前）およびオンラインのハイブリッド形式にて、「WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式」を開催いたしました。本イベントでは、2025年9月20日の「ワールド・クリーンアップ・デイ（以下 WCD）」を中心とした日本国内での活動実績の報告とともに、特筆すべき活動を行った団体への授賞式を行いましたので、ご報告いたします。

■開催の背景と目的 「WORLD CLEANUP DAY」は、毎年9月20日に世界中で一斉に地球を清掃する国際的なアクションです。2025年度、日本国内では「ひとつ拾えば、世界とつながる」をテーマに掲げ、国連加盟国の90%以上が参加するこの世界的ムーブメントの一翼を担いました。 本報告会は、全国各地で実施されたクリーンアップ活動の集計結果を共有するとともに、地域社会や環境保全に貢献した参加団体の栄誉を称え、次年度以降の活動さらなる活性化を目的として開催されました。

■2025年度 日本国内活動実績 本年度は、個人・企業・団体・学校など多岐にわたるセクターからの参加を得て、以下の通りの実績となりました。

参加人数： [30,294] 名

ゴミ回収量： [合計 32.4] トン

※可燃ごみ：11,913袋（45L換算）／ 推計 約26.8トン 不燃ごみ：2,505袋（45L換算）／ 推計 約5.6トン

■「WORLD CLEANUP DAY 2025 授賞式」受賞団体 本年度の活動において、特に顕著な功績を挙げられた団体に対し、以下の通り各賞を授与いたしました。

[モビライズ賞]

企業部門

りそなグループ（Re:Heart倶楽部） 様

株式会社パソナグループ 様

武蔵塗料ホールディングス株式会社・武蔵塗料株式会社 様

フィリップ モリス ジャパン合同会社 様

理研計器株式会社 様

株式会社NTTネクシア 様

団体部門

吉富町 様

兵庫県 様

NPO法人海さくら 様

NPO法人神戸海さくら 様

NPO法人Aqua Dream Project 様

富山県地域活性化団体まるごとTOYAMA 様

学校・教育機関部門

セリオグループ 様

東進ランゲージスクール 様

[メディアインパクト賞]

株式会社ノースサンド 様

[エンゲージメント賞]

パトラン東京 様

poc_act 様

静岡便教会 様

[クリエイティブアクション賞]

あいレンジャー 様

海をまもろう。 様

[ローカルインパクト賞]

株式会社神戸マツダ 様

株式会社モスフードサービス 様

合同会社縄文企画 様

プロギングみえ 様

[ネクストジェネレーション賞]

成蹊中学・高等学校 様

女子聖学院ecomame 様

[インフルエンス賞]

NPO法人ゆいむすび実行委員会 様

千葉愛の教会 様

[スペシャルサンクス賞]

PIRIKA 様

BLUE SHIP 様

株式会社グローバルプロデュース 様

■開催概要

名称：WORLD CLEANUP DAY 2025 報告会＆授賞式

日時：2025年11月22日（土）13:00～15:00

会場：株式会社グローバルプロデュース TOWN HALL（東京都渋谷区神宮前）／オンライン（Zoom）

主催：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

後援：環境省、駐日エストニア大使館

■法人概要

団体名：NPO法人WORLD CLEANUP DAY JAPAN

代表理事：浅井 孝夫

URL：https://worldcleanupday.jp/

活動内容：WORLD CLEANUP DAYの日本国内における普及・啓発、清掃活動の企画・運営支援