Green Product Award 2026「sukui」ファイナリスト選出のお知らせ

株式会社ワーキングハセガワ

株式会社ワーキングハセガワ（本社：福岡県嘉穂郡、代表取締役：長谷川伸一）が展開するサステナブル医療ウェアブランド「sukui（スクイ）」が、国際的なデザイン・サステナビリティ賞である Green Product Award 2026 にて、ファイナリストに選出されましたのでお知らせいたします。

Green Product Award は、デザイン・革新性・環境性能の3軸で評価され、2026年は 45カ国・1,000件以上の応募がありました。その中から専門家審査を通過したプロジェクトのみがファイナリストとして選ばれ、世界的な評価を得ています。

sukuiとは

sukui は、ヘンプを用いたカーボンネガティブ医療ウェアです。製品にはブロックチェーン型DPP（デジタルプロダクトパスポート） を搭載。CO2排出・吸収量やトレーサビリティ情報を可視化し、医療従事者が “サステナブルな選択” をできる仕組みを提供します。

Green Product Award からのファイナリストへの評価

“The finalists of this year represent the international momentum in sustainability. Their contributions illustrate what becomes possible when creative thinking is paired with responsible action.”

- Nils Bader, Director Green Product Awards

（日本語訳）

「今年のファイナリストは、サステナビリティ領域における国際的な動きを象徴しています。その貢献は、創造的思考と責任ある行動が結びついたときに何が可能になるかを示しています。」

Public Voting（一般投票）開始

ファイナリスト選出に伴い、観客賞である Audience Award（観客賞）に向けたPublic Voting（一般投票）が12月8日より開始されました。この投票は、審査員によるWinner（受賞者）選出とは別に行われるもので、例年、世界中から5万票以上が寄せられ、一般投票の結果として人気作品が決定します。

投票のご協力をお願いいたします

投票期間：2025年12月8日～2026年1月16日

投票リンク（sukui）：https://www.gp-award.com/en/products/sukui

※ 1人1票／登録不要で5秒で投票できます



投票方法（3ステップ）

- 上記リンクから sukui のページへアクセス- 右上の「VOTE NOW」 をクリック- クリックだけで投票完了（メール登録等は不要）

sukui の取り組みは、日本の価値観やものづくりの真摯な姿勢が、サステナビリティを求められる現代でも通用することを示す挑戦です。皆さまからの応援が、国際的な場で日本のサステナブルなものづくりの可能性を広く届ける力となります。投票およびSNSでのシェアのご協力をお願い申し上げます。

【このプレスリリースに関するお問い合わせ】



株式会社ワーキングハセガワ

代表者：代表取締役 長谷川 伸一

本社所在地：〒820-0604 福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸156-1

URL：https://sukui-wear.jp

E-mail：info@sukui-wear.jp

株式会社ワーキングハセガワについて

株式会社ワーキングハセガワは1978年に福岡で創業し、業務用ウェアの製造販売を通じて働く人々を支援し続けています。世界的にものづくりにおける環境配慮の重要性が高まる中、EUの先進的な取り組みを目の当たりにし、日本でも環境配慮型の衣類製造への本格的なシフトが求められていると痛感し、自社の医療ウェアブランド「sukui」を立ち上げ、サーキュラーエコノミーを基盤に持続可能なウェアの開発を推進しています。sukuiは、2025年度グッドデザイン賞を受賞。未来の世代のために、国内外の有志企業と協力しながら、資源循環と低環境負荷の基準を確立し、社会にポジティブな変化をもたらすことを目指しています。

ホームページ：https://working-hasegawa.co.jp

Green Product Awardについて

2013年より、国際的な Green Product Award は、デザイン・革新性・サステナビリティの観点で優れた製品やサービスを表彰してきました。IKEA Stiftung（イケア財団）との協力のもと、Green Concept Award では若手デザイナーによるコンセプトを評価し、その成長と発展を支援しています。

ホームページ：https://www.gp-award.com/en