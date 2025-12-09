＜オリエンタルホテルズ＆リゾーツ施設横断メニューフェア＞旬のいちごと美食のフランスを旅する「ストロベリーフェア~フランスグルメ紀行～」開催

株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区港南、代表取締役 荒木 潤一）は、春の訪れを感じる旬のいちごと、フランス各地の郷土料理をテーマにしたブッフェフェア「ストロベリーフェア～フランスグルメ紀行～」をオリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県）、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（兵庫県）、オリエンタルホテル 福岡博多ステーション（福岡県）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県）、オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ（沖縄県）の5施設で、2026年1月31日（土）～5月8日（金）に開催します。

（詳細：https://www.oriental-hotels.com/news/1949/）

本フェアでは、旬のいちごの華やかな香りとともに、“食で旅するフランス”をテーマにした美食のブッフェ体験をお届けします。甘酸っぱいいちごの魅力をさまざまなメニューで表現しながら、地方ごとに受け継がれる伝統料理を一皿ずつ味わうことで、まるでフランスを旅しているかのようなひとときをお楽しみいただけます。さらに、旬のいちごを主役にしたデザートをはじめ、自分だけの一品を仕立てる“体験型スイーツ工房”「ストロベリーパルフェ工房」も登場。フランス生まれのパフェ文化にインスピレーションを得て、たっぷりのいちごやソース、フランスの砂糖菓子であるギモーブなどを自由に組み合わせながら、世界にひとつだけのパルフェを創り上げるひとときをお楽しみいただけます。

春の香りとともに、心華やぐ“フランスグルメ紀行”をぜひ体験ください。

■「ストロベリーフェア~フランスグルメ紀行～」開催概要

開催期間： 2026年1月31日（土）～5月8日（金）

開催場所： オリエンタルホテルズ＆リゾーツのチェーンホテル全5施設

［オリエンタルホテル 東京ベイ］レストラン グランサンク

［神戸メリケンパークオリエンタルホテル］Terrace＆Dining「ALL FLAGS」

［オリエンタルホテル福岡 博多ステーション］レストラン LINK SQUARE

［ 沖縄ハーバービューホテル］プランタン

［オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ］ブッフェ＆グリル クワッチー

＜フェアメニュー例＞

1月31日（土）～3月13日（金）：

フランスで人気の前菜「フランス産生ハムといちごのサラダ」や、特性のストロベリーマスタードをアクセントに、キャベツやソーセージ、ジャガイモなどをじっくり煮込んだ温かな一皿「シュークルート」など、地域の個性が光るメニューが並びます。

・フランス産生ハムといちごのサラダ

・ブランダード タプナード

・シュークルート(ストロベリーマスタードを添えて)

・チキンフリカッセ ロワール風

ブランダード タプナード

<プロヴァンス地方>タラとオリーブを合わせた伝統料理

シュークルート

<アルザス地方>キャベツとソーセージの煮込み料理

フランス産生ハムといちごのサラダ

<フランス全土>生ハムと甘酸っぱいいちごの前菜

3月14日（土）～5月8日（金）：

南フランス・プロヴァンス地方の地中海料理で、白身魚を香味野菜とオレンジ果汁でマリネした「白身魚のオレンジエスカベッシュ いちご添え」や、オニオンの甘さとアンチョビの塩味が食欲をそそる「ティアンプロヴァンス」、パリで長く愛されてきた、サーモンやライス、ほうれん草をパイ生地で包み焼きにした「サーモンクリビアック」など、華やかなメニューを提供します。

・白身魚のオレンジエスカベッシュ いちご添え

・ジャンボン・ペルシエ

・サーモンクリビアック（いちごとスパイスのコンフィチュールをアクセントで）

・ムールマリニエール

・ティアンプロヴァンス

白身魚のオレンジエスカベッシュ いちご添え

<プロヴァンス地方>白身魚とオレンジ果汁香る一皿

ムールマリニエール

<ノルマンディー地方>ムール貝の旨味が溶け込んだ贅沢な味わい

ティアンプロヴァンス

<プロヴァンス地方>ナス・ズッキーニ・トマトをフラットブレッドに乗せて

＜いちごスイーツと「ストロベリーパルフェ工房」＞

あまおういちごミルクやルビーチョコレートフォンデュ、甘酸っぱい旬のいちごを使ったデザートに加え、いちごを主役に自分だけのパルフェを仕立てる“体験型スイーツ工房”が登場します。

トッピングには、サクッとした食感が楽しい「ワッフルコーン」や、シュー生地にクリームを詰めた「プロフィトロール」、ふんわりとした口溶けの「ギモーブ」など、フランスを代表する伝統菓子もラインアップ。フランス生まれのパフェ文化に遊び心を添えて、甘くときめくスイーツ体験を堪能いただけます。

＜フリーフロープランのご案内＞

本イベントでは、いちごリキュールを使ってお好みに合わせたオリジナルのいちごカクテルをお作りいただくことができます。

メニュー： 生ビール、ワイン、カクテルなど

料金：

オリエンタルホテル 東京ベイ

ランチ： 100分制／ディナー： 120分制 2,800円

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ランチ・ディナー：90分制 3,500円

沖縄ハーバービューホテル

ランチ・ディナー：90分制 2,500円

オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

ディナー： 90分制 2,800円

＜料金＞ ※税・サ込

■オリエンタルホテル 東京ベイ

【平日】時間制限なし、【土日祝】ランチ： 100分制／ディナー： 120分制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1915_1_a9b02ed26d4043df6aba10958093b2b8.jpg?v=202512090129 ]

※5/2-5/6期間は特別料金期間となります。料金についてはHPでご確認ください。

■神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ランチ・ディナー：90分制

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1915_2_51fcfb82ef76823b1103df92a68269c8.jpg?v=202512090129 ]■オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

ランチ：時間無制限

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1915_3_9c9eeaa78d4899d8784eae40f2378f35.jpg?v=202512090129 ]■沖縄ハーバービューホテル

ランチ・ディナー：90分制

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1915_4_c90480a9c15244d979c4615bd69eb0ae.jpg?v=202512090129 ]

※ランチ、ディナー共に曜日限定営業のため、詳しくはお問い合わせください。

■オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ

ランチ・ディナー：時間無制限

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/16207/table/1915_5_63d41fd8f47b7745bab62d8bb5b1794d.jpg?v=202512090129 ]

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツ ホテル横断フェア開催ホテルの詳細

オリエンタルホテルズ＆リゾーツでは、ホテル横断のグルメフェアを展開しております。グループホテルの強みである“ホテル間の連携”を活かし、全国の主要地域で同時に開催することで、お客様の旅行先を限定することなく、多くの選択肢の中から最適なプランをお選びいただけるよう今後も積極的に取り組んでまいります。

開催ホテルの詳しい情報は下記よりご覧ください。

［オリエンタルホテル 東京ベイ］https://www.oriental-hotel.co.jp/

［オリエンタルホテル福岡 博多ステーション］https://fukuoka-orientalhotel.com/

［神戸メリケンパークオリエンタルホテル］https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

［沖縄ハーバービューホテル］https://oka-hvh.com/

［オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ］https://www.okinawa.oriental-hotels.com/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会費・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,405名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年11月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/