帝国ホテルキッチン　2026年 春季新商品のご案内

株式会社帝国ホテルキッチン

株式会社帝国ホテルキッチン（代表取締役社長 福本雅志）は、2026年春季新商品を4品発売いたします。

商品の詳細につきましては、別添の商品詳細資料をご参照ください。

新商品 帝国ホテルブランド 冷凍食品 4品

◆商品開発の背景

帝国ホテルキッチンでは「帝国ホテルの味をご家庭に」をコンセプトにこれまで多種多様な商品を開発してまいりました。

近年のライフスタイルの変化に伴い、‘美味しいものを少しだけ食べたい’という声が増加しており、そのニーズにお応えすべく2018年には「小容量レトルトカレー」を発売し大変好評をいただいております。年々販路も広がり、新たな商品を求める声が多数寄せられています。

そこで今回、高まる需要に応えるため105gサイズの小容量冷凍食品「鮭とほうれん草のマカロニグラタン」「チキンのマカロニグラタン」「シーフードドリア パプリカ風味」「キーマカレーのドリア」の既存ラインナップの販路と内容を見直し、装いも新たに新商品として発売します。

◆2026年 春季新商品概要

【冷凍食品】 2026年3月発売

『帝国ホテル 鮭とほうれん草のマカロニグラタン』 105ｇ

鮭の旨みを加えたクリーミーなホワイトソース。鮭とソテーしたほうれん草が入ったマカロニグラタンです。

『帝国ホテル チキンのマカロニグラタン』 105ｇ

チキンの旨みを加えたクリーミーなホワイトソース。鶏肉とハムとマッシュルームが入ったマカロニグラタンです。

『帝国ホテル シーフードドリア パプリカ風味』 105ｇ

シーフードの旨みを加えた色鮮やかなパプリカ風味ソース。エビとマッシュルームとほたて貝柱が入ったドリアです。

『帝国ホテル キーマカレーのドリア』 105ｇ

スパイスを効かせ、ミルクを加えてマイルドに仕上げたキーマカレーのドリアです。

2019年にギフト専用商品として発売をした帝国ホテル 小容量グラタン・ドリアシリーズを、一目で美味しさが伝わるようシズル感あふれるパッケージへ刷新することで、販売チャネルを問わずより多くのお客様へ訴求できるようにいたしました。さらに、賞味期限を従来の1年から1年6ヵ月に延長しました。

レギュラーサイズの約半量なので、様々な食シーンでお召し上がりいただけます。

トースターで香ばしく焼き上げてお召し上がりください。

帝国ホテル『オンラインショップ』のほか、スーパーマーケット、生協、通信販売、百貨店等でお取り扱い予定です。

♦関連資料

１.別紙「プレスリリース」

https://prtimes.jp/a/?f=d90663-13-5e2c74ad83bf3b39e042be3343a2c8c0.pdf

２.新商品の詳細に関してはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d90663-13-76a60044bb1cdbce24134f68a628a63d.pdf

株式会社帝国ホテルキッチンについて

会社概要

・商号： 株式会社帝国ホテルキッチン

・代表： 代表取締役社長：福本雅志

・設立： 1974年（昭和49年）1月17日

・資本金： 1億円

・事業内容：調理食品の製造加工及び売買

マーガリン等油脂製品並びにピーナッツクリーム等の製造加工及び売買

菓子等の嗜好品の製造加工及び売買

前記の事業に付帯又は関連する事業

主な取扱品目：調理冷凍食品、マーガリン、調理缶詰、菓子、嗜好品など

報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社帝国ホテルキッチン 管理部【担当：小倉・長谷川】

TEL：03-3504-8401 FAX:03-3504-8402

E-mail:info@imperialkitchen.co.jp