【circusAGENTトレンドレポート】エージェント採用の動向｜マーケティング・広報求人（2025年度上半期）

circus株式会社

circus株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：⽮部 貴志）は、人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」に掲載された求人データ（2025年4月～9月）をもとに、マーケティング・広報職のエージェント採用トレンド調査を行いました。

調査概要

本調査は、人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」に掲載された求人データに基づき、マーケティング・広報職の中途採用市場の動向を分析したものです。求職者および採用担当者双方にとって有益な情報を提供することを目的としています。

分析職種 マーケティング・広報

分析対象 circusAGENT上で2025年4月1日～9月30日の期間内に推薦実績があるマーケティング・広報職求人

分析業界 求人掲載数が200件以上ある7業界の3,748件に絞り分析を実施

※本調査における「経験」は、社会人経験ではなく、同職種の経験有無を指します。

※本調査結果はcircusAGENTに掲載された求人データを元に独自に集計・分析したものであり、国内全ての求人市場を代表するものではありません。

調査結果サマリ

I.採用要件に関する動向

- マーケティング・広報職全体では「経験不問」の求人が53.5%と過半数を占めました。特に不動産・建築・土木業界では72.2%が「経験不問」である一方、IT・Webサービス業界では「経験者のみ」が52.4%と過半数を占め、業界によって採用スタンスが分かれる結果となりました。- 想定年収中央値（全体）は、IT・Webサービス業界が600万円、広告・PR・マスコミ業界が487万円と、業界間で100万円以上の差が見られました。業務の幅が広いことも起因し、業界ごとに求められるスキルセットと年収水準が異なると考えられます。- 紹介手数料の料率は全体で28.1%でした。「経験者」と「未経験者」の料率差はわずか1.2ポイントであり、他職種と比較して差が小さいことが特徴です。これは、営業職など親和性の高い業務経験があれば「即戦力に近い」とみなされ、企業側が経験者と同等のコストをかけてでも採用したいという意欲の表れと推察されます。1.経験別求人数割合：全体は半数が「経験不問」、IT・Webは経験者重視

マーケティング・広報職の求人は、全体で53.5%が「経験不問」、46.5%が「経験者のみ」と、採用要件がほぼ半々に分かれる結果となりました。

「経験不問」の採用に積極的な業界

不動産・建築・土木業界（経験不問：72.2%）や人材・BPO業界（経験不問：60.1%）では、6割以上が職種経験を問わない求人となっており、ポテンシャル採用が中心であることが分かります。

「経験者のみ」を求める傾向が強い業界

一方で、IT・Webサービス業界（経験者のみ：52.4%）や広告・PR・マスコミ業界（経験者のみ：48.4%）では、即戦力となる経験者を求める割合が高く、専門的なスキルが重視される傾向にあります。

2.最終学歴：メーカー、IT・Web業界で「大卒以上」を求める傾向

最終学歴においては、全体で37.4%の求人が「大卒以上」を求めています。特にメーカー（有形）業界（大卒以上：48.8%）、人材・BPO業界（大卒以上：45.1%）、IT・Webサービス業界（大卒以上：44.6%）では、4割以上が大卒以上を必須条件としており、戦略の企画立案などに必要な論理的思考力や基礎学力が重視されていると推察されます。

II.待遇に関する動向

想定年収中央値：IT・Web、不動産の経験者は600万円超の高水準

マーケティング・広報職全体の想定年収中央値は525万円でした。経験者は600万円、未経験者は475万円となり、その差は125万円です。

業界による年収差と業務範囲

業界別に見ると、IT・Webサービス業界（全体：600万円）が最も高く、次いでメーカー（全体：590万円）となりました。一方で、流通・小売業界（全体：400万円）や広告・PR・マスコミ業界（全体：487万円）などは比較的落ち着いた水準です。これは、マーケティング・広報という職種の業務範囲が広く、Webマーケティングやデータ分析など専門性が高い領域（IT・Web業界など）と、PR活動や販促活動が中心の領域（流通・小売など）とで、評価基準や年収相場が異なるためと考えられます。

経験の有無による年収差

不動産・建築・土木業界では、経験者（640万円）と未経験者（405万円）で235万円もの大きな差が開いており、経験者が高く評価される傾向が見られました。

III.採用コストに関する動向

紹介手数料中央値・料率：経験有無による料率差が小さく、ポテンシャル層も高評価

人材紹介会社経由で採用した際の採用費用の参考値として、紹介手数料を分析しました。

全体の紹介手数料は147.5万円、料率は28.1%となりました。特にIT・Webサービス業界やコンサルティング業界では料率が高く設定されています。一方で、流通・小売業界は料率が18.8%と、他業界と比較して低い水準に留まりました。

経験有無による料率差が小さい背景

特筆すべきは、経験の有無による料率差の小ささです。「マーケティング・広報経験あり」向けの料率が29.2%に対し、「マーケティング・広報経験なし」向けの料率は28.0%と、その差はわずか1.2ポイントでした。これは、職種未経験であっても、営業職など親和性の高い業務経験があれば「即戦力に近い」とみなされ、企業側が経験者と同等のコストをかけてでも採用したいという意欲の表れと推察されます。

IV.総括

マーケティング・広報職の調査では、求人の約半数が「経験不問」である一方、IT・Webサービス業界などでは経験者採用が重視されるなど、業界によって採用戦略が分かれる結果となりました。

終身雇用制度では、マーケティングや広報といった「企画職」は、自社の営業部門などで成果を上げた社員を社内異動で登用するケースが一般的でした。しかし、今回のデータは、企業が社内育成のみに留まらず、外部労働市場から高いポテンシャルを持つ人材を積極的に獲得しようとする動きを裏付けています。これは、マーケティング・広報職が、特定の経験者だけの市場から、幅広い職種からの「キャリアチェンジの有力な受け皿」へと構造変化していることを示しています。専門スキルがなくても、高いビジネス基礎力や論理的思考力を持つ人材に対し、企業がコストを惜しまず投資を行うこの傾向は、今後さらに加速していくと推察されます。

当社は、今後も継続的にこのマーケティング・広報職の求人動向を定点観測し、市場の変化を調査してまいります。これまでに公開した営業職、IT技術職、事務職のデータとも比較を行いながら、職種ごとの採用トレンドの違いをより多角的に分析し、企業の採用戦略立案に資する情報を提供してまいります。

circusAGENTについて

「circusAGENT」は、採用企業とエージェントの取引を効率化するBtoBプラットフォームです。採用企業がプラットフォーム上に求人を掲載することで、登録しているエージェントに対して一括で紹介依頼が可能となります。2025年12月現在、約1,700社のエージェントが登録しており、掲載中の求人数は約100,000件です。

circus株式会社について

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/