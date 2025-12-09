[12/10(水)～12/14(日)]【着て！履いて！節電ライフ】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、12/10(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【着て！履いて！節電ライフ】を開催いたします。

- 【着て！履いて！節電ライフ】

パシオス the SALE【着て！履いて！節電ライフ】では、人気の[着るホカロン]の衣料品や、インナー、着る毛布など、あったかアイテムを種類豊富に販売いたします。

店舗の特設コーナーでは、有名メーカーのルームブーツやソックスなど、対象商品がレジにて4割引とお買得です。

チラシ裏面では[あったか素材特集]を開催いたします。

寒い冬に備えて、あったかアイテムがお買得なパシオスへぜひお越しください。

- チラシはこちら折込チラシ表面折込チラシ裏面- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/91_1_fc7abe7600c1bd1652ca0a11153502f6.jpg?v=202512090129 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://lin.ee/CxHFsq4）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

