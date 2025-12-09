moomoo証券、TradingView経由で取引可能に！

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、TradingView Inc.（本社：米国、以下 TradingView）が提供する世界で1億人のトレーダーや投資家に支持されるチャート分析プラットフォーム「TradingView（トレーディングビュー）」と、当社が運営する次世代投資アプリ「moomoo（ムームー）」との提携を開始いたしました。

moomoo証券ｘTradingViewサービス提携開始

今回の提携により、TradingView上で提供される高度なチャート分析ツールや様々なマーケットデータを見ながら、moomoo証券の口座で直接取引が可能となるので、よりスピーディーな投資体験を得ることになります。

ユーザーは、moomoo証券の業界最安水準※1の取引手数料で米国株式（含むETF）の売買を行えるほか、立会時間だけでなく、プレ・アフターマーケットの取引にも対応。さらに、NISA口座での取引もサポートしています。 ＊12月中旬を目途に米国株信用取引にも対応予定。

TradingViewの先進的な分析環境と、moomoo証券の利便性・低コストを融合することで、よりスムーズで効率的な次世代投資体験を提供します。

TradingViewの高度なチャート機能と分析ツール- TradingViewプラットフォーム内での直接取引: moomooのアカウントをTradingViewに接続することで、TradingViewのチャート画面上から、米国株式や米国ETFをシームレスに取引することが可能です。- 高度なチャート機能と分析ツール: TradingViewが提供する400種類以上のインジケーター、110種類以上の描画ツール、そして400種類以上のフィルターを備えたスクリーナー等、プロレベルの分析機能をmoomooの取引に活用できます。- コミュニティと教育コンテンツの活用: TradingViewのソーシャルネットワークを通じて、世界中のトレーダーとアイデアを共有したり、コミュニティの戦略やポートフォリオを参考にすることができます。



今後も日本の投資家の皆様に革新的な投資ツールを提供することで、投資体験のさらなる進化に向けて取り組んで参ります。

TradingView, Inc.について

米国に本社を置くTradingView, Inc.が開発している高機能チャートTradingViewは、全世界で1億人を超えるトレーダーや投資家が利用しています。 TradingViewは、株式・為替（FX）・暗号資産・先物など、世界中の金融市場を網羅し、100種類以上の描画ツールや400以上のテクニカル指標を搭載した高度なチャート機能を提供しています。これにより、初心者からプロフェッショナルのトレーダーまで、幅広いユーザーが直感的かつ精密な分析を行うことが可能です。また、ユーザー同士が取引アイデアや分析手法を共有できるソーシャル機能を備えており、世界中のトレーダー・投資家が参加するグローバルコミュニティを形成しています。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールを提供しています。アプリ内で全世界2,800万人(※2)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。（※3）日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、2025年11月には国内で200万ダウンロード(※4)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

moomooアプリのダウンロードはこちらから：

https://moomoo.com/jp/download(https://moomoo.com/jp/download)

moomooアプリのダウンロード

※1 主要ネット証券 口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年8月20日時点)

※2 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q3の決算公告。

※3 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※4 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス(iOS/Android)の合計値 集計期間:2022年10月27日～2025年11月13日

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。