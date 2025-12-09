「第25回Japan Venture Awards」最終ノミネート者にマルゴト株式会社 取締役・ファウンダー今 啓亮が選ばれました

マルゴト株式会社

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的で潜在成長力の高い事業や社会課題解決を 目指す事業を行う志の高いベンチャー起業家を表彰する「第 25 回 Japan Venture Awards（略称：JVA）」の最終ノミネート者を決定しました。

こちらの最終ノミネート者に、弊社取締役・ファウンダーの今啓亮が選出されました。

12月18日（木）に行われる表彰式では、最終ノミネート者の中から、経済産業大臣賞及び科学技術政策担当大臣賞をはじめとする各賞の受賞者を発表します。

■表彰式イベント開催概要

【開催日時】2025 年12月18日（木） 13:15～16: 35

※終了後、16:35から約1時間程度、名刺交換会を実施予定です。

【開催場所】虎ノ門ヒルズフォーラム 東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番 3 号 虎ノ門ヒルズ森タワー5 階

※オンライン配信あり

中小企業基盤整備機構では会場参加およびオンライン視聴のお申し込みを受け付けております。 詳細は、下記ページをご確認ください。

https://j-venture.smrj.go.jp/entry/award.html

＜Japan Venture Awards（JVA）＞

革新的かつ潜在成長力の高い事業を行う志の高い起業家を表彰する制度です。新事業創出や市場開拓に果敢に挑む優れたスタートアップの経営者を発掘し、経営者のロールモデルとして広く社会に周知を図るとともに、次世代を牽引するスタートアップ経営者の育成を図ることを目的としています。

https://j-venture.smrj.go.jp/

