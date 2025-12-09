クラスター×鹿島建設、建設DXの未来を語る！12/10（水）からの【JAPAN BUILD TOKYO】「デジタルツインで実現する現実拡張インフラ」共同セミナー登壇！さらに初出展決定

クラスター株式会社

国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に

東京ビッグサイトで開催される『第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-』にて、初のセミナー登壇とブース出展を行います。

本セミナーでは、クラスター株式会社と鹿島建設株式会社（以下、鹿島建設）が、建設・防災・医療など多分野での共創・協働モデルについて講演いたします。

また、会期中の3日間、クラスター社のブースでは鹿島建設をはじめとする、様々な業界との建設・産業DX領域での共創事例のデモを用意しております。「3D空間を使ったAI・デジタルツイン・遠隔協働（シミュレーション）―インダストリアルメタバースで現場と経営をつなぐ」をテーマに、クラスターが持つ独自のメタバース技術や産業DX領域で培ってきた知見について、わかりやすくご説明いたします。

セミナーとブースでの展示を通じて、新たなメタバース活用領域を深くご理解いただける機会となっております。ぜひお立ち寄りください。

JAPAN BUILD TOKYO :https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html?_gl=1*1aijh4e*_gcl_au*MTA3MzYwOTI3My4xNzY0MTUwNzUw

イベント名:第10回 JAPAN BUILD TOKYO

会期: 2025年12月10日(水)～12日(金) 10:00～18:00 (最終日のみ17:00終了)

会場: 東京ビッグサイト（展示会場内）

弊社ブース: [35－1]

ブース出展情報

3D空間を使ったAI・デジタルツイン・遠隔協働（シミュレーション）―インダストリアルメタバースで現場と経営をつなぐ



■BIM/図面データを最大限活用してDX推進

【本展示会で体験できるデモ】

ブースでは、IoTセンサーを連携し、現地の温度・湿度・風量をネッククーラーや送風機を通じて体感できる、 本格的なデジタルツイン環境のデモをご体験いただけます。

■バーチャル空間は単に「見る」だけでなく、「使う」ためのリアルな環境を提供

【本展示会で体験できるデモ】

ブースでは、実際にご利用いただいている企業様のクレーンを再現し、コントローラーで操作するデモをご紹介いたします。



■バーチャルAIエージェントが建築空間を案内し、スムーズな情報提供と省人化をサポート

【本展示会で体験できるデモ】

ブースでは、建築した建物内の位置データを学習したバーチャルAIエージェントが病院内を案内するデモをご体験いただけます。

ブース内で実際にVRやPCを使用したデモンストレーションを実施し、リアルな操作感とデジタルツイン環境の有用性を体験いただけます。

お客様の具体的な課題をヒアリングさせていただき、PoC（概念実証）のご相談も承ります。建設業の未来を、ぜひクラスターブースでご体感ください。

▼事前に展示会の来場登録（無料）が必要です。

来場登録がお済みでない場合は、ご来場前に下記URLより来場登録を行なってください。

事前来場登録（無料）

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19bI0YW2Yo8ejdtzrGIFNeiBtOnxlM4GHw=&utm_campaign=seminar-speakaer&utm_medium=other&utm_source=other(https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19bI0YW2Yo8ejdtzrGIFNeiBtOnxlM4GHw=&utm_campaign=seminar-speakaer&utm_medium=other&utm_source=other)

特別講演情報

特別講演情報 :https://biz.q-pass.jp/f/11137/jb_seminar_tokyo_25/seminar_register

鹿島建設が持つ現実世界のデータ（BIM/CIMデータや施設運用データなど）と、クラスターが提供するメタバースプラットフォーム（デジタルツイン）を融合させることで構築する、新たな社会インフラの共創・協働モデルについて、その現在地と未来について、事例を交えながら詳しくお話します。ぜひご聴講ください。

日時: 2025年12月10日（水）12:30 ～13:15

会場：東京ビッグサイト（展示会場内）

テーマ: 「デジタルツインで実現する現実拡張インフラ」 鹿島建設とクラスターが描く、建設・防災・医療など多分野での共創・協働モデル

登壇者：クラスター株式会社 事業共創本部 マネージャー 亀谷 拓史

鹿島建設株式会社 デジタル推進室 スマートビル・まちづくりDX推進チーム

スマートホスピタルユニットリーダー 財前 恵 氏

受講無料／事前申込制

参加方法：参加をご希望の方は、下記URLからお申し込みください。

https://biz.q-pass.jp/f/11137/jb_seminar_tokyo_25/seminar_register#seminar87927

■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/





