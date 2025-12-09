50代以上の7割が悩む「たるみ・ゆるみ」を速攻カバー＆瞬時にピーン！*¹形状記憶処方の「リフェール ハリクイック」で叶える瞬間リフトケア*²

株式会社ウィルミナ

株式会社ウィルミナ（本社:東京都新宿区、代表取締役:幸村潮菜、以下ウィルミナ）は、多くの女性の悩みである「目元や口元のたるみ・ゆるみ」を瞬時にカバー*²する美容化粧下地「リフェール ハリクイック」を、2025年12月9日（火）より生活協同組合およびECモール公式店にて順次販売開始いたします。

◆開発背景

ウィルミナが実施した50代以上の女性を対象としたエイジング悩み調査*³では、最も多い悩みとして「ほうれい線」「フェイスラインのたるみ」（各71.7%）が挙げられました。また、「気になっているが対策が難しい」と感じる部位としても、同様に“広範囲のたるみ”が上位に挙げられています。

一方で、美容液によるケアが「効果的」と期待されているのは、局所的な悩みである「目の周りのシワ」（71.7%）、「目元のたるみ」（56.5%）、「ほうれい線」（54.3%）との回答が挙げられました。これらの結果から、全顔よりも「目元・口元」といった局所ケアが求められていることが明らかになっています。

このニーズを受け、ウィルミナは気になる目元・口元に塗るだけでシワ・ゆるみを瞬時にカバー*²し、若々しい印象へ導く美容化粧下地「リフェール ハリクイック」を開発しました。

◆商品説明

リフェール ハリクイック

価格：2,288円（税込）

容量：15g

発売日：2025年12月9日（火）

取扱い：かがやくコスメ公式店（Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1B3GHZ2)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/otohadalabo/z602027/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/z602027.html)）、生活協同組合にて順次販売

【特長】

形状記憶処方で、目元・口元、ピーン！塗るだけで瞬間リフトケア*²。

弾力のある形状記憶ジェルがお肌の上で保湿成分をとじこめ、気になるシワを引っ張り上げながら、目元・口元のシワ・ゆるみを瞬時にカバー*²する美容化粧下地。

ポイント1：塗るだけでハリ、ピーン！

何度崩れても瞬時にピーンとした形状に戻る美容化粧下地。

伸縮性のある形状記憶弾力ジェルで引き上げ、メルティングオイル*⁴が肌にピタッと密着する「Wリフト」がポイントです。

気になる肌を引き締め若々しいハリ感を与えます。

ポイント2：エイジングケア*⁵成分を配合！グッとわき上がるハリ・弾力

年齢とともに気になる肌印象にアプローチ。

【エイジングケア成分】ナイアシンアミド、シンエイク*⁶、ナノクロロプシスオクラタエキス（すべて保湿成分）

ポイント3：美容液成分もおしみなく

加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン・レチノール（すべて保湿成分）を配合。

角質層深部までうるおいを届け、ハリ不足や乾燥による年齢肌サインにもアプローチ。

なじみやすくベタつかないテクスチャーです。

※無香料・無鉱物油・パラベンフリー・アルコールフリー

*¹ 物理的効果

*² メイクアップ効果による

*³ 「たるみ・シワ悩みについてのアンケート」調査時期：2024年11月、対象人数：自社モニター46名、対象条件：50代以上の生活協同組合の組合員女性、調査手法：インターネットアンケート、ウィルミナ調べ

*⁴ シア脂（保湿成分）

*⁵ 年齢に応じたうるおいケアのこと

*⁶ ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド（保湿成分）

■かがやくコスメ公式店

楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/otohadalabo/

Amazon店：https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528(https://www.amazon.co.jp/s?me=A1LXH5WQNRR9BZ&marketplaceID=A1VC38T7YXB528)

Yahoo！ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/otohadalabo/

■株式会社ウィルミナについて

ウィルミナは、1984年にニチメン株式会社(現 双日株式会社)の一事業部門としてスタート。その後、約 3,000 万人もの組合員を擁する生活協同組合の化粧品カテゴリーにおいてトップベンダーとして、化粧品・ヘアケア・オーラルケア・健康食品などの「安全・安心」な商品を提供。現在はECサイト、ドラッグストア等でも販売を行っている。また、日本におけるフェムケア製品のパイオニアブランド“イビサビューティー”(2015年誕生）も展開。Well-Being & Beauty Company として、あらゆる女性が自分らしく、晴れやかに生きる社会の実現を目指している。

■ウィルミナ代表取締役 略歴

幸村 潮菜 (ゆきむら しおな)

楽天市場にてコスメ・ウェルネス・マタニティ等の女性向け商材の事業責任者を経て、デジタルマーケティングのスタートアップ経営に参画。その後は商社にてウェルネス領域・医療分野等への投資を伴う事業開発に従事。2022年、株式会社ウィルミナの代表取締役社長に就任。EYが提供する、社会課題を解決しスケールアップを目指す女性起業家サポートプログラム「EY Entrepreneurial Winning Women(TM) Asia-Pacific class of 2024」日本代表。広島大学オープンイノベーション・アドバイザー。慶応義塾大学大学院経営管理研究科修了。

【会社概要】

会 社 名 : 株式会社ウィルミナ

所 在 地 : 本社- 東京都新宿区新小川町 4-1 KDX飯田橋スクエア 3階

代 表 者 : 代表取締役 幸村 潮菜

事業内容 : 生協向け企画・開発事業、生協向け卸事業、ブランド事業、OEM事業

URL : https://www.willumina.co.jp/

【ブランドサイト】

かがやくコスメ：https://kagayaku-cosmetics.com/

Ibiza Beauty ：https://ibizabeauty.net/

大人肌研究所 ：https://otohadalabo.jp/

【ウィルミナのOEMサービス】

40年にわたる化粧品開発の歴史に裏打ちされたノウハウの蓄積と、幅広いパートナー企業との深いコネクションから、マーケティング～企画・製造・販売戦略までを一気通貫で行い、スピーディかつ最適な商品提案で、お客様のご要望を最大限に実現します。

サービスについてはこちら：https://willumina.co.jp/service/oem/

お問い合わせはこちら：wm_oem@willumina.co.jp

【ウィルミナ モニター募集】

ウィルミナでは新しい化粧品やサービスづくりにご参加いただける、〈モニター会員〉を募集中です。

アンケート回答や座談会への参加を通じて、 商品づくりに欠かせない『リアルな声』を直接お聞かせください。

様々なプログラムをご用意しており、楽しみながら商品づくりの舞台裏に関われる特別な機会です。

ウィルミナモニターに登録して、『開発チームの一員』として一緒に新しい価値をつくりませんか？

詳しくはこちら：https://www.kagayaku-cosmetics.com/lp/monitor/