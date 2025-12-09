株式会社センシアテクノロジー、布状スピーカーのポータブルタイプを発表

株式会社センシアテクノロジー

株式会社センシアテクノロジー（本社：茨城県つくば市）は、薄く柔らかい布状スピーカー「ファブリックスピーカー」のポータブルタイプの開発に成功しました。携帯機器のように持ち運んで使用できるほか、タペストリーのように壁に掛けてワイヤレスで利用することも可能です。枕やシーツなどの寝具と一緒に敷設して、寝ながら音楽を楽しむといった新しい体験価値を提供するスピーカーです。

ファブリックスピーカー・ポータブル

センシアテクノロジーは、産業技術総合研究所で開発されたフレキシブルエレクトロニクス技術の社会実装を目指すスタートアップ企業であり、2018年に同研究所で発明されたファブリックスピーカーの実用化に取り組んできました。ファブリックスピーカーは、導電性繊維を用いたキャパシタ構造から音を生成するもので、薄く柔軟であること、面全体から音を放出できることなどの特長を有しており、従来のスピーカーにはない新しい応用が期待されています。

センシアテクノロジーでは、実用化に向けて製造技術の確立や駆動回路の小型化を進めてまいりました。このたび、携帯可能な布状スピーカーである 「ファブリックスピーカー・ポータブル」 の開発に成功し、以下の仕様を達成いたしました。

開発したファブリックスピーカー・ポータブルの仕様。本発表時点のものであり、予告なく変更することがあります。

本開発の過程で以下の技術課題をクリアしました。

・ファブリックスピーカーの駆動に適した小型無線回路の開発に成功

静電スピーカーの一種であるファブリックスピーカーは、他の静電スピーカーと同様に駆動に高電圧が必要であり、制御部が大きく重くなるという課題がありました。当社は、ファブリックスピーカーに最適な小型駆動回路の開発に取り組み、手のひらサイズ、重さ100ｇ以下の回路で65dB（1ｍ）を超える音圧出力を実現しました。さらに、安全性を十分に考慮した電気設計と絶縁構造により、身体に近い位置で安心して利用できるデバイスデザインを確立しました。

・シート状のスピーカー部分を縫製技術のみで製造することに成功

ファブリックスピーカーの内部には導電性繊維の他に高誘電性のフィルムや防水材料などの薄膜材料が積層されています。従来は接着技術を用いてこれらの材料を積層していましたが、接着部に硬さと厚みが生じ、布本来の柔軟性が失われるという問題がありました。当社は、縫製技術のみで材料を積層する製造方法の確立に成功し、布の風合いを保持しながらスピーカーとして動作させることを可能にしました。この技術により、衣料品のように様々なデザインに対応することも容易になりました。

【関連情報】

〇2025年度つくばクオリティに認定

今回発表する「ファブリックスピーカー・ポータブル」は、つくば市発の優れた商品等をつくば市が認定し、その魅力を国内外に広く発信する「2025年度つくばクオリティ」に認定されました。今後の販路開拓、販売促進をつくば市の支援を受けながら進めて参ります。

つくばクオリティ認定ロゴ

〇今後の予定

電気用品安全法への適合確認と無線機器の技術基準適合証明（技適）の取得を経て、一般販売を開始する予定です。

今回発表する標準モデルに限らず、スピーカーのデザインや形状は用途に応じて自在にカスタマイズ可能であり、インテリア製品、キャラクター商品、POPツールや広告媒体など、幅広い分野での活用が期待できます。こうした応用製品の受託開発に関するご相談や、法人向けテストモデルの販売を開始いたします。これらを協業するビジネスパートナーについても広く募集して参ります。

〇企業情報

法人名：株式会社センシアテクノロジー

所在地：茨城県つくば市千現２丁目１-６ つくば研究支援センター内

企業ホームページ：https://www.sensia.jp/