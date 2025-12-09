徳島市

【任用期間】

令和８年４月１日～令和９年３月３１日

注記:ただし、勤務成績が良好な場合には、令和8年度以降も再度任用することがあります。（任用初年度を含めた3年度を限度とします。）

【申込受付期間】

１２月１２日（金曜）まで（必着）

【職務の内容】

徳島市立幼稚園において、幼児教育・保育業務に従事します。

【試験日時】

12月21日（日曜日）

注記：集合時間、試験時間の詳細は、受験票にてお知らせします。

【試験場】

徳島市役所本館11階 学校教育課

（徳島市幸町2丁目5番地）

注記：試験当日は、周辺道路の混雑防止のため、試験場への車の乗入れは送迎を含め、ご遠慮ください。付近に受験者用の駐車場はありませんので、必ず公共交通機関等を利用してください。周辺道路・商店等への駐車は固く禁止します。

【合格発表】

令和8年1月中旬から下旬に、受験者に文書で通知します。

【申し込み方法】

所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市教育委員会学校教育課（〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所本館11階）に提出してください。

- 郵送の場合は、封筒の表に「令和8年度任用会計年度任用職員（幼稚園教員）申込」と朱書きし、あて先を記入した返信用封筒（110円分の切手をはった長形3号)を同封の上、必ず簡易書留で郵送してください。申込受付期間を過ぎた場合は、受付できません。- 持参の場合は、徳島市役所本館11階学校教育課へお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

〇徳島市ホームページ

https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/551200a20251125.html

※詳細は、徳島市ホームページをご確認の上、お申し込みください。

【お問い合わせ先】

徳島市教育委員会 学校教育課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館11階）

電話番号：088-621-5413

ファクス：088-624-2577