徳島市

【任用期間】


令和８年４月１日～令和９年３月３１日



注記:ただし、勤務成績が良好な場合には、令和8年度以降も再度任用することがあります。（任用初年度を含めた3年度を限度とします。）



【申込受付期間】


　１２月１２日（金曜）まで（必着）



【職務の内容】


徳島市立幼稚園において、幼児教育・保育業務に従事します。



【試験日時】


12月21日（日曜日）
注記：集合時間、試験時間の詳細は、受験票にてお知らせします。



【試験場】


徳島市役所本館11階　学校教育課
（徳島市幸町2丁目5番地）


注記：試験当日は、周辺道路の混雑防止のため、試験場への車の乗入れは送迎を含め、ご遠慮ください。付近に受験者用の駐車場はありませんので、必ず公共交通機関等を利用してください。周辺道路・商店等への駐車は固く禁止します。



【合格発表】


令和8年1月中旬から下旬に、受験者に文書で通知します。



【申し込み方法】


所定の申込書に必要事項を記入し、写真を貼り付けて、徳島市教育委員会学校教育課（〒770-8571　徳島市幸町2丁目5番地　徳島市役所本館11階）に提出してください。



- 郵送の場合は、封筒の表に「令和8年度任用会計年度任用職員（幼稚園教員）申込」と朱書きし、あて先を記入した返信用封筒（110円分の切手をはった長形3号)を同封の上、必ず簡易書留で郵送してください。申込受付期間を過ぎた場合は、受付できません。
- 持参の場合は、徳島市役所本館11階学校教育課へお越しください。（受付時間：開庁日の午前8時30分から午後5時まで）

〇徳島市ホームページ


https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/syokuinsaiyou/shokuin_saiyo/kaikeinendoninyou/551200a20251125.html


※詳細は、徳島市ホームページをご確認の上、お申し込みください。




【お問い合わせ先】


徳島市教育委員会　学校教育課　


〒770-8571　徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館11階）


電話番号：088-621-5413


ファクス：088-624-2577