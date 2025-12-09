【放送反響を受け増刷決定】医師・中村哲さん唯一の自伝『天、共に在り　アフガニスタン三十年の闘い』

株式会社ＮＨＫ出版

アフガニスタンで75万人の命を救ったと言われる中村さん唯一の自伝『天、共に在り』。発行10万部超のロングセラーである本書が、NHK「新プロジェクトX～挑戦者たち～」放送の反響を受け、増刷が決定しました。

道で倒れている人がいたら手を差し伸べる――それは普通のことです。

『天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い』

医師・中村哲さんは医療支援のために訪れた現地で旱魃や洪水による厳しい環境を目の当たりにし、灌漑・用水の安定こそが健康と平和の礎になると確信します。以来30年以上にわたって支援活動を続け、つないだ人の命は75万人と言われています。長きにわたり現地での活動を続けてこられた、その原動力は何だったのでしょうか。本書では、「天」（自然）と「縁」（人間）をキーワードに、その数奇な半生がつづられています。

中村哲さんが現地で凶弾に倒れてから今年で6年――今回の増刷をきっかけに、その功績を改めて多くの方に知っていただければ幸いです。

再放送情報

「新プロジェクトX～挑戦者たち～」

75万人の命救った用水路～医師・中村哲 希望のアフガニスタン～(https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-P1124VMJ6R/ep/8XWVR96MXN)

NHK総合 2025年12月12日(金)午後11:45～午前0:35

※配信期限 12月13日(土)午後8:47

著者情報

中村 哲（なかむら・てつ）

写真：PMS／ペシャワール会提供

医師・PMS（平和医療団・日本）総院長。1946年福岡県生まれ。九州大学医学部卒業。日本国内の診療所勤務を経て、84年にパキスタンのペシャワールに赴任。以来、ハンセン病を中心とした貧困層の診療に携わる。86年よりアフガニスタン難民のための医療チームを結成し、山岳無医地区での診療を開始。91年よりアフガニスタン東部山岳地帯に3つの診療所を開設し、98年には基地病院PMSを設立。2000年からは診療活動と同時に、大旱魃に見舞われたアフガニスタン国内の水源確保のために井戸掘削とカレーズ（地下水路）の復旧を行う。03年より09年にかけて全長25キロメートルに及ぶ灌漑用水路を建設。その後も砂嵐や洪水と闘いながら沙漠開拓を進めた。

マグサイサイ賞「平和と国際理解部門」、福岡アジア文化賞大賞など受賞多数。アフガニスタン政府から名誉市民権を授与。著書に『天、共に在り』『ペシャワールにて』『医者 井戸を掘る』『医者、用水路を拓く』『希望の一滴』など。

2019年12月4日、アフガニスタンのジャララバードで凶弾に倒れる。享年73。

商品情報

『天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い』

中村哲 著

発売日：2013年10月26日

定価：1,760円（税込）

仕様：四六判

ページ数：260ページ

ISBN：978-4-14-081615-8

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140816155/

URL：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000816152013.html

