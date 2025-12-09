12/11(木)～12/18(木)期間でJR大宮駅にて「キン肉マンSTATION」が開催！CCPJAPANから多数の追加限定アイテムが登場！

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、JR大宮駅 改札外 東西連絡通路にて、12月11日（木)～12月18日(木)の期間で開催される、「キン肉マンSTATION」にて限定商品、新作商品の販売を行います。

■イベント情報

【キン肉マンSTATION JR大宮駅】

会期：12月11日(木)～12月18日(木)

会場：JR大宮駅 改札外 東西連絡通路

営業時間：10：00～21：00

〔初日 12月11日（木）は13時 開店、最終日 12/18（木）は17時 閉店〕

キン肉マンSTATION 大宮駅

【12/11(木)の入店について】

混雑緩和のため、13時～14時については整理券の配布を行います。

整理券の配布は11時より会場にて実施いたします。

※整理券をお持ちの方が終了次第フリー入場とさせていただきます。

※整理券の番号はランダムで配布します。

2024年に原作45周年を迎え、同年に18年ぶりのテレビアニメ新シリーズ『完璧超人始祖（パーフェクトオリジン）編』も放送され、現在も「週プレNEWS / 週刊プレイボーイ」で連載中の人気漫画『キン肉マン』。

全国各所で開催し大好評の「キン肉マンSTATION」がJR大宮駅に登場！

本イベントは、『キン肉マン』のアパレルやフィギュア、雑貨など計300点以上のさまざまなグッズを販売され、等身大の展等も行われる『キン肉マン』尽くしのイベントとなっています。

CCPJAPAN株式会社は「キン肉マンSTATION JR大宮駅 改札外 東西連絡通路」にて多数の限定商品、人気商品の追加販売を行います。

本記事では、会場にて販売される商品から一部の目玉商品をご紹介いたします。

■CCPJAPAN 販売商品情報

※掲載商品は、販売商品の一部です。

【CMC Dramatic Angle NO.EX ウォーズマン 2.0 特別カラー 氷の精神・雪上の誓い Ver. DXジオラマセット】

●価格：\33,000（税込）

●サイズ：本体全高約 12cm パネル全高約 21cm

●素材：PVC（本体）、アクリル（台座）

●生産地：日本

●台座製作：玩基地（ガンベース）

雪上でのカマーンダスとの闘いにより「氷の精神」を獲得し、ロビンマスクとともに超人オリンピックでの優勝を決意するウォーズマンの印象的な場面を元に、雪の特殊加工を施し、雪上のジオラマ・背景パネルをセットとしたDXジオラマセットがイベント限定品として登場！！

付属のジオラマ台座と背景パネルを使用することで、臨場感ある雪上の雰囲気が卓上にて蘇ります。

本商品の最大の魅力は「実際の雪を模したジオラマテクスチャ」での仕上げ加工。

雪のテクスチャはフィギュア1点1点に職人が手作業で加工を施しています。

雪の台座も、アクリル素材にスノーパウダーを固着させ地表などの演出もあしらった、本商品のための手作業で作り上げられた特注ジオラマが付属。

まさに、イベント限定品だから商品化することができた”こだわり抜かれた”ウォーズマンを、是非お手元にてお楽しみください。

【CMC Creative NO.EX 悪魔将軍 3.1 溢れ出す悪魔の威光 Ver.】

●価格：\26,300（税込）

●サイズ：全高約 24cm

●素材：PVC

●生産地：日本

悪魔将軍3.1が、悪魔将軍の放つ禍々しい悪魔の威光をイメージしたカラーリングで登場！！

悪魔将軍の本来の塗り分けとなる、原作カラーを1度塗装したボディに禍々しい悪魔のオーラをグリーン・パープルの幻想的なグラデーションで表現した重塗装仕様。

しっかりと全身のベースを塗装行った上で、全身の細部に至るまでグラデーション塗装を施すことにより、コンセプトでもある禍々しい悪魔のオーラを放つ姿を再現いたしました。

悪魔超人の総帥である悪魔将軍の威光を表現したカラーリングを、是非お手元にてお楽しみください。

【CMC Universal NO.EX アシュラマン 2.0 原作カラー（リニューアル Ver.）】

●価格：\22,000（税込）

●サイズ：全高約20cm

●素材：PVC

●生産地：日本

アシュラマン2.0の原作カラーがリニューアルバージョンとなって登場！

旧商品に比べて肌の彩色を青みを強く一新し、腕輪などの彩色と併せて、近年の原作コミックス表紙のイラストを参考としたカラーリングとなっています。

是非アシュラマン2.0をまだお持ちでなかった方々にも、この名原型をお楽しみ頂ければと思います。

装いを新たに登場したアシュラマンを、是非その手でお楽しみください。

【CMC Universal NO.EX ザ・魔雲天 新原作カラー Ver.】

●価格：\23,100（税込）

●サイズ：全高約 25.5cm

●素材：PVC

●生産地：日本

CCPJAPAN直販サイトにて即完となった「ザ・魔雲天 新原作カラー」がキン肉マンSTATIONでも登場！！

アシュラマン同様、リニューアルバージョンとも言える本商品。

かつての商品以上に目のパーツをあえて用いないことによる原作準拠となったバランスや、一新された彩色の墨入れ表現などパワーアップした仕様となっています。

さらに、付け替え可能な『初期登場イメージ頭部』が付属し、2バージョンをお楽しみいただくことができます。

お買い逃しされた方も、魔雲天をまだお持ちでなかった方も是非お見逃しなく。

【CMC Creative NO.EX ケンダマン キン肉マンステーション限定カラー】

●価格：\23,100（税込）

●サイズ：全高約 23cm

●素材：PVC

●生産地：日本

【CMC Creative NO.EX スクリューキッド キン肉マンステーション限定カラー】

●価格：\22,000（税込）

●サイズ：全高約 22cm

●素材：PVC

●生産地：日本

昨年開催された、キン肉マンSTATIONにて即完した、スクリューキッド＆ケンダマンの キン肉マンステーション限定カラーが、満を持して再登場！

路線をイメージしたカラーリングである、グリーンを基調にシルバーやゴールド等、超人によってバランスを調整した塗装が施された、キン肉マンSTATIONのみでしか買えない限定カラーです。

お買い逃しされた方は、是非この機会をお見逃しなく！

■ご注意

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管理上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・商品はご来店のタイミングでは売り切れている場合もございます。何卒ご了承ください。

CCPJAPAN公式HP：https://ccp.jp/

CCPJAPANインフォメーションブログ： http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/ccp_official_jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/ccp_official_info/

＜ご掲載に関してのお願い＞

本ニュースリリース掲載画像の転載時は、下記のクレジットを掲載ください

(c)YUDETAMAGO