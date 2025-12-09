跡がつきにくい新発想ヘアアクセサリー『KAMIPITA』が「OMOTENASHI Selection」を金賞受賞― 日本発ヘアアクセブランドとして、世界への展開を加速 ―

株式会社Kamipita Japan

OMOTENASHI SELECTION KAMIPITA

日本発のヘアアクセサリーブランド『KAMIPITA（カミピタ）』を展開する株式会社Kamipita Japan（本社：東京都渋谷区、代表取締役：本田雅樹）は、このたび日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）金賞受賞しました。

「OMOTENASHI Selection」は、日本在住の外国人有識者による現物審査を通じて、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた商品・サービスを選定するアワードです。今回、『KAMIPITA』はその独自構造と“跡がつきにくい”“やさしくしっかり留まる”という機能性、そして日本製へのこだわりが評価されました。

『KAMIPITA』受賞のポイント

跡がつきにくい新発想ヘアアクセサリー

『KAMIPITA』は、2008年に誕生した「跡がつきにくい新発想ヘアアクセサリー」ブランドです。独自開発の“キノコ型突起パーツ”などの構造により、髪をしっかりホールドしながらも、跡がつきにくい設計を実現しています。

日本国内生産へのこだわりと累計500万個以上の販売実績

樹脂パーツや金具、加工工程などにおいて日本国内の工場・職人と連携し、品質と使い心地にこだわったモノづくりを続けてきました。その結果、シリーズ累計販売数は500万個以上。長年リピートされるロングセラーブランドとして支持をいただいています。

多様な髪質・シーンに対応するデザインバリエーション

前髪の固定やまとめ髪、メイク・デスクワーク・就寝時など、日常のさまざまなシーンに対応する形状・デザインを展開。髪をやさしく留めながら「跡がつかないから、すぐ外して出かけられる」利便性が、忙しい現代生活を送るユーザーに評価されています。

株式会社Kamipita Japanでは、今回の金賞受賞を契機に、以下の取り組みを強化してまいります。

訪日観光客向け売場や空港・商業施設での展開強化

日本土産やジャパンブランドを扱う売場で、『KAMIPITA』を「日本発のおもてなしヘアアクセサリー」として訴求します。

越境EC・海外パートナーとの連携拡大

既に展開している海外向けECに加え、海外バイヤーや販売パートナーとの協業を通じて、アジア・欧州・北米などへの展開をさらに推進します。

受賞ロゴを活用したブランディング・プロモーション

パッケージ、店頭POP、オンラインストア、展示会ブースなどで「OMOTENASHI Selection」受賞ロゴを順次表記し、「世界に認められた日本品質」としてのブランド価値向上を図ります。

『KAMIPITA』について

『KAMIPITA』は、「跡がつきにくい新発想ヘアアクセサリー」をコンセプトに、2008年に誕生した日本発のヘアアクセサリーブランドです。

独自構造パーツによる“しっかり留まるのに跡がつきにくい”仕様

髪や肌に配慮した日本製素材の採用

リボン・ハート・シンプルラインなど、ファッションや年齢を問わず使えるデザイン展開

日常使いからビジネスシーン、就寝時まで、幅広いシーンで活躍

を特徴とし、日本国内だけでなく、アジアや欧州を中心に海外ユーザーにも広がりつつあります。

会社概要

会社名：株式会社Kamipita Japan

URL：https://www.kamipita.com/

ブランド名：KAMIPITA

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

代表者：代表取締役 本田 雅樹

事業内容：

・ヘアアクセサリー「KAMIPITA」シリーズの企画・製造・販売

・海外輸出・越境EC販売