ENSOU AI、RAGの回答を評価できる「解決した/解決しなかったフィードバック機能」を正式リリース

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：山崎祐太）は、法人向けChatGPTサービス「ENSOU AI」において、新機能「解決した/解決しなかったフィードバック機能」を正式リリースしました。

本機能により、カスタムチャットボット（RAG）の回答品質に対する利用者からの評価を収集できるようになり、ボットの作成者はそのフィードバックをもとにナレッジの改善を継続的に行うことが可能になります。

これにより組織全体で“AIを育てる文化”が生まれ、生成AI活用の質と定着度が大幅に向上します。

背景 - 回答品質の課題を「誰も気づかないまま」にしてしまう構造

ENSOU AI サービスサイト :https://ensou.app/

企業内で生成AIを活用する際の大きな課題の一つが、「回答品質に対するフィードバックが得られない」ことでした。

従来は、

- カスタムチャットボットが誤った回答を出しても利用者は報告しづらい- 作成者は“どの質問で困っているのか”が把握できない- その結果、同じ誤回答が繰り返される

という問題がユーザーの企業様で発生していました。

つまり、

「AIを改善するために必要な情報が、現場から上がってこない」状態

が続いていたのです。

こうした課題を解決するために生まれたのが、今回の「解決した/解決しなかったフィードバック機能」です。

新機能「解決した/解決しなかったフィードバック機能」について

今回の新機能により、現場の利用者が行った回答評価が、カスタムチャットボットの改善へと確実につながる“フィードバックループ”が実現されました。

RAGの回答ごとに評価をすることができるようになりました

１. 回答に対してワンクリックで解決した/解決しなかったを送信

利用者は、生成された回答に対して直感的に評価を送信できます。

これにより、負担なく“現場の声”が集まります。

２. 解決しなかった評価の理由・改善ポイントを蓄積

評価データは管理画面で一覧化され、

どの質問で誤回答が多いか

どのナレッジが改善すべきか

を作成者がすぐに把握できます。

３. 作成者は評価をもとにナレッジを改善可能

評価データに基づき、

ナレッジファイルの追加・修正

プロンプトの見直し

など、回答精度向上に向けた改善を継続的に行えます。

実際にもらったフィードバックは管理画面で確認可能です

今回の機能によって、

“作成者が独りで頑張るAI運用”から

“現場全体で育てるAI運用”へ

ステップアップすることが可能になりました。

ENSOUが目指す「ボトムアップで育つAI」

今回の解決した/解決しなかった機能は、ENSOUが掲げる

“誰もが能動的にAIを使い、改善できる世界”

を実現するための重要な一歩です。

- 現場の声が自然に集まる- 作成者が改善しやすくなる- AIの回答品質が上がる- 利用者がさらに使いたくなる- 組織全体で活用が広がる

というボトムアップの循環を生み出し、

生成AIが“日常的に使われ、成長し続ける組織”を実現します。

ENSOU AIについて

ENSOU AIは、社内データ連携によるRAG構築、用途別テンプレート、権限継承、管理者ダッシュボードなど、組織で生成AIを活用し定着させるために必要な機能を標準搭載した法人向け生成AIプラットフォームです。

“息をするようにAIを使える社会をつくる”をミッションに、

現場から自然にAIが広がり、育ち、定着していく環境を提供しています。

株式会社Digeon（ディジョン）会社概要

ENSOU AI サービスサイト :https://ensou.app/

社名：株式会社Digeon

本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花町64 三宮電電ビル 5階

東京営業所：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目18-7 渋谷アトウビル202

設立：2020年10月28日

資本金：10,000,000円

代表者：代表取締役 山崎 祐太

事業内容：ENSOU AIの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発