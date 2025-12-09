愛知・豊橋の多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業への寄附を受付中　花王株式会社からも寄附金を受領

豊橋市

愛知県豊橋市は、豊橋公園で進めている「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」について、企業版ふるさと納税で企業の皆さんから寄附金を受け付けています。２０２５年８月１日（金）から始めたところ、県内外の企業の皆さんから申し出があり、市内に工場のある花王株式会社からも寄附がありました。

企業版ふるさと納税感謝状贈呈式を開催

１１月２０日（木）、感謝状贈呈式を市役所で開きました。花王豊橋工場の宮野真臣工場長が１００万円の寄附目録を贈呈し、長坂尚登市長が感謝状を手渡しました。

今回の寄附は、多くの従業員が暮らす豊橋の「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」を通じた発展を応援するという趣旨です。

約２３０億円が投じられるこの事業について、宮野工場長は「長期的な視点に立った投資は、勇気ある決断があったと思います。このような事業を決断して取り組んでいくことは非常にいいことで、応援をしたいと思い、寄附させていただきます。」と述べ、「この事業が豊橋市のますますの発展につながることを期待します。」と話しました。

長坂市長は寄附に感謝した上で、７月の住民投票で賛成多数となり、この事業を進める決断をしたいきさつを説明し、「１０月終わりから工事が再開しました。地域の皆さんには、事業の進ちょくを見守っていただければと思います。」と話しました。

豊橋市企業版ふるさと納税ＨＰ

https://www.city.toyohashi.lg.jp/41594.htm

多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業

多目的屋内施設を核とした豊橋公園東側エリアの整備を進め、市民のスポーツ環境の充実を図るとともに、魅力的なプロスポーツやコンサート興行、各種展示会の開催などにより、まちのにぎわい創出につなげます。

また、多目的屋内施設が救援物資の受け入れや応援部隊の活動拠点として役割を担うことにより、災害時における防災機能を高めます。