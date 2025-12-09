２０２５年１2月13日14日開催！第2回芋フェス！IN　三河安城　出店者決定！

株式会社ロト

2025年12月13日14日に開催する第2回芋フェス！IN 三河安城駅の出店者が発表された。

昨年、三河安城駅前ツインパーク公園で行列イベントとなった芋フェス！だが、その出店者が発表された。全部で8店舗を予定している。

一気に寒さがやってきた中でほっこり、暖かいスイーツを代表する焼き芋を楽しめるお手軽スイーツイベントになることは間違いない。

一部の店舗でお子様向けのじゃんけん大会も開催するとこのことで、お子様には楽しみなイベントになることは請け合いだ。

東海地方を中心に延べ33万人以上を動員している芋フェス！であるが今回の三河安城駅前ツインパーク公園での告知はアクセス数が歴代上位に食い込む勢いを見せている。当日は混雑も予想されますので公共交通機関のご利用をお勧めいたします。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では1年半熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

２ えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

3 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

4 いも庵

当店の焼き芋は、伝統製法の専用壺でじわじわとじっくり焼き上げることで、さつまいも本来の甘み旨みが増し、さらにねっとり甘いこだわりの壷やき芋となります。

また、壺やき芋を使用した体に優しい甘さのスイーツを作っております。

5 oimodo 芋フェス大賞優秀賞 銀賞

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。

皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に、完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。



6 七色×銀平

静岡市から出店の七色×銀平です。おすすめは、

フルーツ味のカラフルでビックなレインボー綿菓子です。

パステルカラーで見た目もかわいいレインボー綿菓子を楽しんでください。

7 KITCHENLAB-楽-RAKU-

楽では最高品質の紅はるか「金蜜芋」をご用意いたしてます。焼き芋屋さんの中でも入手困難な特別なお芋です。そのままで金蜜芋の美味しさを味わっていただくことはもちろんのこと金蜜芋を皮ごとたっぷり練り込んだジェラートのトッピングもできちゃいます。楽でしか味わえない金蜜芋を堪能できるスイーツも是非ご賞味ください。

8 わいわいや

射的

【イベント概要】

イベント名 ： 第2回芋フェス！IN三河安城

開催日時 ： 2025年12月13日(土)12月14日10：00～15：30

開催場所 ： 〒446-0058 愛知県安城市三河安城南町1-2 三河安城駅前ツインパーク公園

アクセス ： 三河安城駅徒歩3分

参加費／チケット料金： 無料

URL ：第2回芋フェス！ＩＮ三河安城駅 三河安城駅前ツインパーク公園

https://www.imo-fes.com/

Instagram

https://www.instagram.com/imofesruiida/