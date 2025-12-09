1台で2つの癒し体験。炎のゆらぎと霧の漂いが生む２種類の演出で、ムードに合わせて表情を変える「Aromist Glass（アロミスト グラス）」新発売

写真拡大 (全9枚)

エレス株式会社

左はフレイムモード、右はミスティモード　※どちらのモードも色は関係なく使用できます。

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区　代表：沼尾隆）は、2種類の噴霧モードで炎の揺らぎや霧の漂いを表現できるアロマディフューザー「Aromist Glass（アロミスト グラス）」を10月中旬に発売します。ガラス製カバーの上質感と、超音波式ならではの静かな運転で、くつろぎの時間を演出します。



Aromist Glass 商品ページ :
https://www.elaice.jp/products02/aromist-glass25/


Aromist Glass（アロミストグラス）の特長




炎のゆらぎが落ち着いた空間を演出します
炎のように見えるフレイムモード

揺らめく“炎”のように揺らいで見えるモード。
落ち着いた空間で眺めるのにピッタリです。







ミストの漂いがリラックスを演出します
霧が漂っているように見えるミスティモード

２つの送風口から出たミストが旋回し、霧が漂っているように見えるモード。ライトを反射し不思議に漂う霧から目が離せなくなります。







外側のカバーは重厚感のあるガラス素材です
ガラスが引き立つ上品な佇まい

インテリアになじむ上質なガラスカバーとコンパクト設計で、置く場所を選びません。







アロマを垂らすだけなのでお手入れも簡単
手間なく香りを楽しめる

水タンクの中に直接アロマを数滴たらすだけで、簡単にアロマディフューザーとして使えます。






製品仕様
商品名　　　：アロミスト グラス
価格　　　　：3,850円（税込）
型番　　　　：AMG25


加湿方式　　：超音波式


水タンク容量：120 ml


本体サイズ　：約 W11.6 × D11.6 × H14.5 cm


本体質量　　：約315 g


電源　　　　：DC5V 1A（USB Type-C）


材質　　　　：ABS／PP／ガラス


カラー　　　：ホワイト、ブラック
付属品　　　：ベースカバー、USBケーブル


原産国　　　：中国




本体（ホワイト）

ベースカバー（ホワイト）

本体（ブラック）

ベースカバー（ブラック）



L-shop エレス公式 :
https://lshop.jp/products/aromist-glass


ELAiCE S.A.


　


エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。


みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインをお届けします。



【エレス株式会社】


本社　　：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6


代表者　：代表取締役　沼尾 隆


設立　　：1977年8月


電話番号：03-6809-0320（代表）


URL　　：https://www.elaice.jp/


　　　　　https://lshop.jp/


事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売