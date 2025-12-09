1台で2つの癒し体験。炎のゆらぎと霧の漂いが生む２種類の演出で、ムードに合わせて表情を変える「Aromist Glass（アロミスト グラス）」新発売
左はフレイムモード、右はミスティモード ※どちらのモードも色は関係なく使用できます。
エレス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：沼尾隆）は、2種類の噴霧モードで炎の揺らぎや霧の漂いを表現できるアロマディフューザー「Aromist Glass（アロミスト グラス）」を10月中旬に発売します。ガラス製カバーの上質感と、超音波式ならではの静かな運転で、くつろぎの時間を演出します。
Aromist Glass 商品ページ :
https://www.elaice.jp/products02/aromist-glass25/
Aromist Glass（アロミストグラス）の特長
炎のゆらぎが落ち着いた空間を演出します
炎のように見えるフレイムモード
揺らめく“炎”のように揺らいで見えるモード。
落ち着いた空間で眺めるのにピッタリです。
ミストの漂いがリラックスを演出します
霧が漂っているように見えるミスティモード
２つの送風口から出たミストが旋回し、霧が漂っているように見えるモード。ライトを反射し不思議に漂う霧から目が離せなくなります。
外側のカバーは重厚感のあるガラス素材です
ガラスが引き立つ上品な佇まい
インテリアになじむ上質なガラスカバーとコンパクト設計で、置く場所を選びません。
アロマを垂らすだけなのでお手入れも簡単
手間なく香りを楽しめる
水タンクの中に直接アロマを数滴たらすだけで、簡単にアロマディフューザーとして使えます。
製品仕様
商品名 ：アロミスト グラス
価格 ：3,850円（税込）
型番 ：AMG25
加湿方式 ：超音波式
水タンク容量：120 ml
本体サイズ ：約 W11.6 × D11.6 × H14.5 cm
本体質量 ：約315 g
電源 ：DC5V 1A（USB Type-C）
材質 ：ABS／PP／ガラス
カラー ：ホワイト、ブラック
付属品 ：ベースカバー、USBケーブル
原産国 ：中国
本体（ホワイト）
ベースカバー（ホワイト）
本体（ブラック）
ベースカバー（ブラック）
L-shop エレス公式 :
https://lshop.jp/products/aromist-glass
ELAiCE S.A.
エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。
みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインをお届けします。
【エレス株式会社】
本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
代表者 ：代表取締役 沼尾 隆
設立 ：1977年8月
電話番号：03-6809-0320（代表）
URL ：https://www.elaice.jp/
https://lshop.jp/
事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売