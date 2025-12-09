1台で2つの癒し体験。炎のゆらぎと霧の漂いが生む２種類の演出で、ムードに合わせて表情を変える「Aromist Glass（アロミスト グラス）」新発売

エレス株式会社左はフレイムモード、右はミスティモード ※どちらのモードも色は関係なく使用できます。

エレス株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：沼尾隆）は、2種類の噴霧モードで炎の揺らぎや霧の漂いを表現できるアロマディフューザー「Aromist Glass（アロミスト グラス）」を10月中旬に発売します。ガラス製カバーの上質感と、超音波式ならではの静かな運転で、くつろぎの時間を演出します。

Aromist Glass 商品ページ :https://www.elaice.jp/products02/aromist-glass25/



Aromist Glass（アロミストグラス）の特長

炎のゆらぎが落ち着いた空間を演出します炎のように見えるフレイムモード

揺らめく“炎”のように揺らいで見えるモード。

落ち着いた空間で眺めるのにピッタリです。

ミストの漂いがリラックスを演出します霧が漂っているように見えるミスティモード

２つの送風口から出たミストが旋回し、霧が漂っているように見えるモード。ライトを反射し不思議に漂う霧から目が離せなくなります。

外側のカバーは重厚感のあるガラス素材ですガラスが引き立つ上品な佇まい

インテリアになじむ上質なガラスカバーとコンパクト設計で、置く場所を選びません。

アロマを垂らすだけなのでお手入れも簡単手間なく香りを楽しめる

水タンクの中に直接アロマを数滴たらすだけで、簡単にアロマディフューザーとして使えます。

製品仕様

商品名 ：アロミスト グラス

価格 ：3,850円（税込）

型番 ：AMG25

加湿方式 ：超音波式

水タンク容量：120 ml

本体サイズ ：約 W11.6 × D11.6 × H14.5 cm

本体質量 ：約315 g

電源 ：DC5V 1A（USB Type-C）

材質 ：ABS／PP／ガラス

カラー ：ホワイト、ブラック

付属品 ：ベースカバー、USBケーブル

原産国 ：中国

本体（ホワイト）ベースカバー（ホワイト）本体（ブラック）ベースカバー（ブラック）

L-shop エレス公式 :https://lshop.jp/products/aromist-glass



ELAiCE S.A.

エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。

みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインをお届けします。

【エレス株式会社】

本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

代表者 ：代表取締役 沼尾 隆

設立 ：1977年8月

電話番号：03-6809-0320（代表）

URL ：https://www.elaice.jp/

https://lshop.jp/

事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売