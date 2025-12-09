【2025年最新版】「食の福利厚生」カオスマップを公開。社員食堂から設置型・チケット型まで全46サービスを網羅 ～サービス選定に役立つ「企業・料金比較一覧リスト」付

ワオ株式会社

お弁当専門の社員食堂サービス「社食DELI」等の福利厚生事業を展開するワオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浦谷 明）は、多様化する食の福利厚生サービスをカテゴライズしてまとめた「食の福利厚生カオスマップ 2025」を公開いたしました。 あわせて、各サービスの特徴や料金形態をまとめた比較一覧資料を無料配布することをお知らせいたします。

カオスマップ作成の背景

- カオスマップ・比較資料のダウンロードはこちら(https://www.shashokudeli.com/chaosmap)

昨今、人的資本経営への注目や「健康経営」の推進に伴い、従業員の健康管理やエンゲージメント向上を目的として、食事補助などの「食の福利厚生」を見直す企業が増加しています。

一方で、働き方の変化に伴いサービス形態も多様化しており、「社員食堂」「設置型」「デリバリー」「チケット型」など多岐にわたる選択肢の中から、自社の規模や課題（ランチ難民の解消、コミュニケーション活性化など）に最適なサービスを選定することが難しくなっています。

こうした背景を受け、当社では企業の総務・人事担当者様が、自社の課題解決に最適なサービスを俯瞰して比較検討できるよう、主要な食の福利厚生サービスを整理した「カオスマップ」を作成いたしました 。

「食の福利厚生カオスマップ」のカテゴリについて

本マップでは、サービス提供形態に基づき、以下の5つの主要カテゴリに分類しています。

- 社員食堂サービス（お弁当提供型／提供型） ：社内のスペースを活用し、対面販売やビュッフェ形式で食事を提供するサービスです。- 常設型：自動販売機や専用ボックス（冷蔵庫等）を社内に設置し、従業員が自由に購入できる「置き型」サービスです。- 食事チケット型：専用カードやアプリを通じて会社から補助を給付し、街中のコンビニやレストランで利用できるサービスです。- デリバリー型：注文を受けたお弁当をオフィスまで配達するサービスです。- オフィスコンビニ型：オフィス内に無人販売のコンビニエンスストアやスナックコーナーを設置するサービスです。サービスロゴの掲載取り消しや追加をご希望の企業様はお手数をおかけいたしますが、下記よりお問い合わせをお願いいたします。- 掲載取り消し/追加希望の企業様はこちら(https://www.shashokudeli.com/contactform)

尚、こちらのカオスマップを使用する場合には「ワオ株式会社(https://www.wao-cart.com/)」と「社食DELI(https://www.shashokudeli.com/)」のリンク掲載をお願いいたします

■ カオスマップとセットで「比較一覧リスト」も配布

カオスマップの公開に合わせ、マップに掲載されている各サービスの「サービス名」「URL」「料金形態」「特徴」をまとめた比較一覧資料（Googleスプレッドシート/Excel形式）もご用意しました。

「何から始めればよいかわからない」「コスト感を比較したい」というご担当者様の情報収集の手間を大幅に削減します。

ワオ株式会社について

ワオ株式会社はオフィス向け食事支援を中心に、社員のウェルビーイング向上と企業の制度価値向上に資するサービスを企画・運営する企業です。

対面販売型の弁当提供や設置型の仕組みを通じ、導入の容易さと運用負荷の低減、継続利用につながる体験設計を強みとしています。

会社概要

主な事業- お弁当専門の社員食堂サービス「社食DELI」(https://www.shashokudeli.com/)- 法人・団体向けの宅配弁当サイト「お弁当デリ」(https://obentodeli.jp/)- テイクアウト専門のフードコート「屋台DELI」(https://www.yataideli.com/store)- オードブル・ケータリング総合サイト「はこぶケータリング」(https://hakobu-catering.obentodeli.jp/)

商号 ： ワオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 浦谷 明

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル11階

設立 ： 2003年9月

事業内容： 「社食DELI」、「お弁当デリ」、「屋台DELI」、「はこぶケータリング」の企画運営販売

資本金 ： 10,000万円

ホームページ：ワオ株式会社(https://www.wao-cart.com/)