女子スノーボードシーンの革命、世界が熱狂するイベント「THE UNINVITED」がネコマ マウンテンで日本初開催

星野リゾートウォールアイテムで、ダイナミックな技を披露（ライダー：トモヨ 撮影：ステファン・ジェンデ）

星野リゾート ネコマ マウンテンは、2026年2月6日から8日の3日間、世界のスノーボード界をリードするライダー主導の祭典「The Uninvited Japan Open presented by YETI」を、日本で初めて開催します 。本イベントは、これまで十分に活躍の場が与えられてこなかった女性ライダーにスポットライトを当てる、世界最高峰のストリートスタイルコンペティションです 。ネコマ マウンテンが長年培ってきたスノーボーダーを歓迎するカルチャーと、世界レベルのパーク造成技術が評価され、歴史的な日本初開催の地に選ばれました。

「THE UNINVITED」とは？ ― 業界の常識を覆した、一つの "革命"

「THE UNINVITED」は、プロスノーボーダーのジェス・キムラによって2017年に設立された、スノーボード界のジェンダーギャップに立ち向かうためのグローバルプラットフォームです 。これまで脇役とされがちだった女性たちが主役となり 、その才能を存分に発揮できる場を提供することで、数多くのライダーのキャリアを後押ししてきました 。

大会の特徴と魅力

1.世界トップレベルのライダーが集結

世界の第一線で活躍するプロライダーから、オンライン予選を勝ち上がった無名の若手まで、約50名のライダーがネコマ マウンテンに集います 。14歳でワイルドカード出場からスターダムを駆け上がったジェス・パールマッター選手のように、この大会は一夜にして新たなスターを生み出す登竜門としても知られています 。

華麗な技で観客も沸き立つ（ライダー：ヒナノ、撮影：ステファン・ジェンデ）

2.創造性を解き放つ「ストリートスタイル」と特設コース

競技は、街中の手すりや階段、壁などを模したアイテム（ジブ）が並ぶ「ストリートスタイル」で行われます。本大会のため国内トップクラスの技術を誇るネコマ マウンテンのチームがオリジナルのコースを造成 。選手の創造性とスキルを最大限に引き出す舞台が福島の地に誕生します。

3.競技を超えたコミュニティの祭典

勝敗を競うだけでなく、ライダー同士が互いを応援し、高め合うカルチャーが本イベントの最大の特徴です。2月7日のコンペティションの翌日はあらゆるレベルのライダーが参加できる、コミュニティライドデーとしてコースを開放。選手と観客が一体となる祝祭の空間となります 。

コミュニティライドデーの参加申込：https://the-uninvited.com/2026-japan

歴史的な日本初開催の舞台として「ネコマ マウンテン」が選出

世界有数の雪質「JAPOW」を誇る日本は、海外から熱い視線を集めており、創設者のジェス・キムラも「毎年、日本から生まれる才能に圧倒されています」と語るほど、優秀な日本人ライダーが次々と誕生しています 。 この記念すべき日本初開催の地にネコマ マウンテンが選ばれた背景には、運営当初からスノーボーダーを歓迎し、そのカルチャーを育んできた歴史があります。世界大会を手がけてきたスタッフが造成する国内トップクラスのスノーパークは、ライダーの創造性を最大限に引き出します 。国内トップクラスの広大なフィールドと豊富な雪量を活かし 、世界から集まるライダーたちに最高の舞台を提供します。

23-24 ネコマ マウンテンのバスを使ったアイテム

「The Uninvited Japan Open presented by YETI」開催概要

開催日程：2026年2月6日～8日

スケジュール：

2月6日(金)：コースインスペクション & 練習

2月7日(土)：コンペティション & 表彰式

2月8日(日)：コミュニティライドデー（一般参加可能）

開催コース：ネコマ マウンテン南エリア ファーストチェア下部

賞金総額：150万円

スポンサー：YETI、The North Face、CAPiTA Snowboards、Union Bindings、Sun Bum

公式サイト：https://the-uninvited.com/

■星野リゾート ネコマ マウンテン

磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷などの絶景を望めるゲレンデは、初級者から上級者まで、バラエティ豊かなコースレイアウト。12月上旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができます。

所在地:〒969-3302 福島県耶麻郡磐梯町更科字清水平6838-68

リフト料金（WEB価格）:1日券大人 5,700 円、中高生 4,200 円、小学生 2,700 円(税込)