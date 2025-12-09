空に輝くエレガンス。スイスウォッチブランドAVIATOR「MoonFlight Diamonds Edition」新登場。― 月とパールが描く、1930年代のロマンティックな空の旅 ―
スイスのパイロットウォッチブランド AVIATOR（アビエイター） より、女性のためのラグジュアリーコレクション「MoonFlight Diamonds Edition（ムーンフライト ダイヤモンズ エディション）」が登場。1930年代の航空黄金期を彩ったダグラスDC-3旅客機とアールデコの華やかさを現代に再解釈し、月と雲、そしてダイヤモンドの輝きで、腕元に“空のエレガンス”を宿します。
■ 時代を超えて輝く、空のロマンス
1930年代、高級ファッションが空を舞った時代。
ラグジュアリーな空の旅を象徴したダグラスDC-3の美学に、アールデコ様式のエレガンスを融合。
「MoonFlight Diamonds Edition」は、月の満ち欠けをモチーフにした繊細なデザインと、
本物のダイヤモンドによる上品な輝きで、現代の女性にふさわしいタイムピースとして誕生しました。
■ PEARLY CLOUDS ― 真珠の雲が映す優美な空
本真珠のマザー・オブ・パール
ムーンフェイズの窓を飾る雲は、本真珠のマザー・オブ・パールで装飾。
1930年代の女性たちが愛した真珠の気品をモチーフに、
柔らかく輝く虹色の反射が、まるで月明かりに包まれた雲を思わせます。
光の角度で表情を変えるその繊細な輝きが、日常の動きに寄り添いながら静かに輝きを放ちます。
■ FOLLOW THE MOON ― 月のリズムと共に生きる
約29.5日周期で移り変わる月の満ち欠けを表示
MoonFlightは、約29.5日周期で移り変わる月の満ち欠けを表示。
月のリズムを感じながら、心のバランスを整えるように時間を刻みます。
時計の上で月の変化を見つめるたび、自分自身の変化とも静かに向き合える--
そんな“内なるリズム”を感じさせる特別な一本です。
■ THE FACE OF ART DECO ― 華やぎと知性を兼ね備えたデザイン
マザー・オブ・パールとダイヤモンドインデックス
ダイヤルはアールデコ様式の美意識を反映。
マザー・オブ・パールとダイヤモンドインデックスが織りなす柔らかな光の調和。
洗練されたローマ数字と繊細なサンレイ仕上げが、時代を超えるエレガンスを演出します。
それは、まるで1930年代の空を旅した女性たちの品格を、現代に再現したかのようです。
■ POLISHED TO PERFECTION ― 手首に溶け込むシルエット
曲線美と精密なポリッシュ仕上げが際立つデザイン
ケースは3パーツ構造で、曲線美と精密なポリッシュ仕上げが際立つデザイン。
ダグラス機の機体フォルムに着想を得た丸みのあるラインが手首に心地よくフィットします。
36mmのサイズはエレガントでありながら存在感を放ち、
見る角度によって光が踊るように反射し、ヴィンテージの魅力を映し出します。
■ DANCE IN THE MOONLIGHT ― 空の色を纏う
月の光が夜空を彩るように、ムーンフライトのダイヤルはスカイブルーやグレイッシュトーンなど
空と時間の移ろいを映し出す多彩なカラーパレットで展開。
特に“Sky Blue”は、夜明け前の一瞬の魔法のような色を再現しています。
静けさと気品を併せ持つその色は、まさに“空の宝石”です。
■ ON THE OTHER SIDE OF THE SKY ― 背面に刻まれた物語
腕にフィットするように反り返った裏蓋
ケースバックには、月光に導かれ飛ぶダグラスDC-3がエングレービングで描かれています。
異なる仕上げを重ねることで、光と陰が繊細に交差し、
見る角度によってまるで飛行機が夜空を進むような立体感を演出。
女性らしさと冒険心、その両方を兼ね備えたAVIATORの哲学を象徴しています。
■ スペック
V.1.33.0.359.4
V.1.33.0.359.5
V.1.33.0.361.4
V.1.33.0.361.5
V.1.33.0.361.4
V.1.33.0.361.5
V.1.33.0.381.4
V.1.33.0.381.5
V.1.33.2.380.4
V.1.33.2.380.5
V.1.33.2.380.4
V.1.33.2.380.5
V.1.33.2.383.4
V.1.33.2.383.5
モデル名： AVIATOR MoonFlight Diamonds Edition
ムーブメント： スイス製クォーツムーブメント
ケースサイズ： 36mm
素材： ステンレススティール（ポリッシュ仕上げ）
ダイヤル： マザー・オブ・パール／ダイヤモンドインデックス
機能： ムーンフェイズ表示、時・分・秒表示
価格：
SSケースモデル : 143,000円（税込）
GOLDケースモデル：159,000円（税込）
SSブレスモデル :160,600円（税込）
GOLDブレスモデル：185,400円（税込）
■ AVIATORについて
AVIATOR は、空を愛した人々の美意識とスイス時計の職人技が出会って生まれたブランド。
空の広がり、旅の高揚感、そして女性が持つ内なる輝きを表現するために、
クラシックとモダンを融合させたタイムピースを作り続けています。
MoonFlight Diamonds は、その美学を最も繊細に表現したモデル。
1930年代の華やかな空の旅を思わせるアールデコディテールと、贅沢にあしらったダイヤモンドが、ラグジュアリーな時間を演出します。
■お問い合わせ
(株)ANDOROS
03-5450-7061
watch@andoros.com