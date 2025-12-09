暖房いらずで冬を乗り切る！「あったかゲーミング要塞」化を応援するレイアウト構築記事を公開

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2025年12月、寒い冬を乗り切るための「あったかゲーミング要塞化レイアウト」特設ページを公開いたしました。

特設サイトはこちら :https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/2025-winter-special-sale/Bauhutte(R)（バウヒュッテ）ブランドサイトへ移動します

本格的な冬が到来し、ゲーマーにとっての死活問題は「寒さ」と、それを解決する「暖房によるPCの熱暴走」そして「高騰する電気代」の三重苦…。「布団やこたつから出ずにゲームをしたい」「PCを冷やしたいから暖房は避けたい」という切実な願いに応える、お部屋でより暖かく過ごすためのレイアウトを3つご紹介します。

機能的なゲーミング家具と、電気毛布や着る毛布などのあったかアイテムを組み合わせることで、「人間だけをぬくぬく温める」ことに特化。PCへの負荷を避け、暖房費を節約しながらも快適にぬくぬくと過ごせる、あなただけの究極の冬の「ゲーミング要塞」を構築しましょう！

◆レイアウト１. 究極の冬ごもりレイアウト「ゲーミングベッド」

「自堕落ゲーマーを“衣食遊眠”の極致へ誘う」究極の冬ごもりレイアウト。その最大の魅力は、暖房なしで全身をぬくぬく温められる点です。ベッド用デスクや昇降式の背もたれを組み合わせることで、布団から一歩も出ずにPC作業、食事、そしてゲームまで全て完結します。大画面モニターやタブレットをアームで最適な位置に調整し、ヘッドセットや飲み物も手の届く場所に配備。寒い冬の朝、「布団から出たくない」という切実な願望を、そのまま最高のゲーム環境へと昇華させます。

◆レイアウト２. 全身をぬくもりで包み込む「ゲーミングこたつ」

「こたつから出られない…」というゲーマーの願望を全肯定する最強の防寒スタイル。足元だけでなく、全身をぬくもりで包み込む「着る」ことができる専用布団で、従来の弱点だった胸から上や背中の寒さを解消します。リクライニング可能な座椅子と組み合わせれば、どんな堕落姿勢でも布団がずり落ちる心配はありません。必要なデバイスや飲み物は手の届くところに集約し、さらに床からの冷気を遮断するマットを敷くことで、究極のぬくぬく要塞が完成。冬の間、二度とこたつから出ない、快適なゲーム環境を構築します。

◆レイアウト３. 部屋を大画面シアターに魔改造「ゲーミングシアター（2025年版）」

部屋を100インチ超えの大画面シアターに魔改造するレイアウトを新たに考案。プロジェクターを天吊りラックで空間を邪魔せずスマートに設置し、テレビ台やスピーカースタンドの高さも自由に調節することで、大迫力の映像とサウンドを最適なポジションで楽しめるのが特長です。ソファや着る毛布にくるまりながら、ふかふかのラグの上でぬくぬくとゲームに没頭可能。ゲーム機やデバイスの収納にも配慮し、ごちゃつきがちな配線や機材を隠しつつ、必要な時にすぐにアクセスできる機能性を両立させた、究極の「おこもりシアター」環境です。

◆その他、あなただけの要塞を創るカスタムアイテムもご紹介

暖房費を節約しつつ、冷えやすい足元を重点的に温める「足こたつ」機能付きのボックス電気毛布。部屋の角を活かし、こたつ前のスペースを広々と確保できる昇降式コーナーテレビ台。さらに、無段階の昇降機能を搭載しつつ、不使用時は折り畳んで収納しておけるゲーミングちゃぶ台など、あなたの理想の環境を一層自由に創り上げるためのカスタムアイテムも多数ご紹介しています。

【最大50%OFF】冬のあったかゲーミング要塞化 応援セール

「あったかゲーミング要塞化レイアウト」の公開を記念し、ご紹介したカスタマイズアイテムや、冬に最適なゲーミングアイテムが最大50%OFFとなる「冬のあったかゲーミング要塞化 応援セール」を実施中です。ぜひこの機会に、あなたの理想の要塞構築にお役立てください。

◆開催概要

【実施期間】 2025年12月9日(火) ～ 2026年2月頃

【対象製品】 ゲーミングベッド・ゲーミングこたつ・ゲーミングシアターリビング構成家具

他、ゲーミングチェア・アクセサリ類など 約60製品

【詳細情報】 https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/2025-winter-special-sale/

※セール在庫には限りがございますので、セール期間中であっても商品がなくなり次第、セール終了となる場合がございます。予めご了承ください。

