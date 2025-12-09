『TOW-KAKU vol.2』を歌謡ポップスチャンネルにて2026年3月にテレビ初独占放送決定！

株式会社WOWOWプラス

演歌・歌謡の魅力をたっぷりと詰め込んだスペシャルイベント『TOW-KAKU（トウカク）』。



音楽シーンで頭角を現しつつある本格派若手演歌アーティストたちの多彩なステージを体感できる音楽イベント。初開催となった第１回目の盛況な公演を受け、なかのZERO大ホールに会場を移し、「演歌」「ポップス」をテーマに開催の第２弾公演を歌謡ポップスチャンネルでテレビ初独占放送！

オリジナル曲、名曲カバーにデュエットコラボなど、バラエティ豊かなセットリストで贈る今回、新たな出演者も加わり、総勢９名のアーティストとバンド編成でお届けする特別なステージをお見逃しなく！

＜放送情報＞ 歌謡ポップスチャンネル（https://www.kayopops.jp/）

■タイトル：TOW-KAKU vol.2

■初回放送：2026年3月

■出演：松阪ゆうき、羽山みずき、三丘翔太、朝花美穂、青山新、

岡本幸太、竹野留里、平松賢人、堀内春菜

■番組公式サイト：https://www.kayopops.jp/feature/tow-katu/

＜歌謡ポップスチャンネルとは＞

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー！、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。

