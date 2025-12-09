【X（旧Twitter）】XTEP、累計導入数4,000アカウント突破！

グリン株式会社

グリン株式会社（代表取締役：稲葉信）が2024年8月1日よりサービス提供を開始した、Xのマーケティングツール『XTEP』は、サービス提供開始から累計導入数4,000アカウントを突破いたしました。導入数4,000アカウント突破を記念して、「Xでの自動抽選キャンペーンの完全ガイド」「コンテンツ販売×XTEPの必勝法」をご紹介いたします。

・XTEPツール概要

XTEP（エックステップ）とは、Xが提供している有償公式APIを活用したXの拡張サービスです。

主な機能として、

・ X上で自動チャットが可能となり、双方向コミュニケーションが可能

・ 今まで "1回50万円" 前後必要だった即時抽選（インスタントウィン）が、 ”2万円" から利用可能

など様々な機能を搭載しており、ビジネスでXを活用する個人・法人様ともにご活用いただけます。

今日は、「自動抽選キャンペーン」と「コンテンツ販売」に関するXTEPでの必勝法をご紹介いたします。

ノウハウ１. Xでの自動抽選キャンペーン

XTEPをご利用いただいている方の、9割にご活用いただいているのが「自動抽選機能」です。

月額2万円(税抜)で何度でも抽選キャンペーンを実施することができ、キャンペーンに応募した直後に抽選結果が通知できる「即時抽選（インスタントウィン）」、時差で抽選結果を通知する「後日抽選」の2パターンから抽選を設定できます。

XTEPを活用した数々の抽選キャンペーンを元に、成功するキャンペーンの設計ノウハウと実践テンプレートを資料にまとめました。よくある失敗パターンもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

ノウハウ２. コンテンツ販売

資料をダウンロードする :https://xtep.tools/news_blog/material/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%aex%e8%87%aa%e5%8b%95%e6%8a%bd%e9%81%b8%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e5%ae%8c%e5%85%a8%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89

XTEPは、コンテンツ販売を行なっている個人の方にもたくさんご利用をいただいております。

リスト獲得・フォロワー獲得・セミナー集客など、目的に合わせて最適な導線を設計することが重要になります。

それらの導線設計方法と、手間をかけずにリード獲得から毎日販売が回り続ける仕組みについてのノウハウをまとめました。コンテンツ販売を行なっている皆様は必見の内容となっております。

資料をダウンロードする :https://xtep.tools/news_blog/material/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e8%b2%a9%e5%a3%b2xxtep%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89

・7日間の無料トライアル実施中！

現在、XTEPを7日間無料でお試しいただけるフリートライアルを実施中。上記でご紹介した2つのノウハウ資料以外にも、X運用にお役立ていただける資料を揃えております。

この機会に是非お試しくださいませ。

※無料トライアル中は一切費用が発生いたしません。

7日間の無料トライアルをはじめる :https://xtep.tools/?utm_source=prtimes.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=grin_20240801

・グリン株式会社について

Instagramを運営するメタ社が公式に認可したAPIを活用した、Instagramチャットボットシステム「iステップ」を提供している、株式会社ネルプ代表取締役 稲葉信が創業。

Xの革新的なツールとして、『XTEP』の事業展開をしています。

＜会社概要＞

名称 ： グリン株式会社

代表 ： 稲葉信

本社 ： 東京都品川区上大崎3-2-1 目黒センタービル 8階

設立日：2024年5月24日