月額制のファッション教育スクール「Fashion Creative Salon」を開始

株式会社StylePicks（代表取締役 深地雅也）は、ファッション・アパレル業界の教育事業「Fashion Creative Salon（ファッションクリエイティブサロン）」を立ち上げ、2026年1月23日よりサービスをスタートいたします。

校長はファッション・クリエイティブ・ディレクター軍地彩弓が務め、経営・ファッションデザイン・EC・SNSなどあらゆる分野の専門家による講義をオンライン上で実施します。

Fashion Creative Salon：https://fcs.tokyo/pages/fashion-creative-salon(https://fcs.tokyo/pages/fashion-creative-salon)

現在、ファッションビジネスを取り巻く環境は激しく変化しています。作り方、売り方、そしてサスティナブル視点まで。すべてのファッションサプライチェーンが変化している中で、必要な最先端の知識、知見はきちんと必要な人にシェアされているでしょうか？

その疑問から、今必要なファッションビジネスのコミュニティをオンライン上に作りたいと思いました。

今現在、ファッションを学んでいる人も、現在ファッションビジネスに取り組んでいる人も。

社会システムがマスから個へと移行する時代、ECのシステム作り、運用、SNS施策、越境EC、またこれから売れるファッションの作り方などを学べる場所。現在ファッションビジネス界で最先端を走っている人たちを講師に招いて、新たなコミュニティ作りを始めます。

学校では教えてくれない“実践を踏まえた知見”を共有するプラットフォームです。

これからますます“売り方”、“作り方”が問われるこの業界で、知識と仲間という最強の強みを持った人たちのチームを作ります。

是非私たちと一緒に、新しい船に乗りませんか？

ファッション・クリエイティブ・ディレクター 軍地彩弓

雑誌編集者。講談社ファッション雑誌「『ViVi』、『GLAMOROUS』などでファッションエディターとして活躍。その後コンデナスト・ジャパンにて『GQ JAPAN』編集長代理、『VOGUE GIRL』クリエイティブディレクターを経て自身の会社、株式会社gumi-gumiを設立。2025年より内閣府「クールジャパン官民プラットフォーム クリエイティブ・ディレクター」に就任。

■対象者

・業界経験1～3年目で、今携わっている分野・業務の精度を高めたい方

・今のキャリアを活かしつつ、別の分野に進みたい方

・新しい知識・技術を身につけ転職を検討したい方

などが主な対象になります。まだ業界経験が短い方には、キャリアアップの為の技術・知識の習得。中堅・ベテランの方は新しい分野への挑戦や知識の補完を支援いたします。（業界外の方でも専門分野を学びたい方はおすすめです。）

また、サロンのメニューや講義内容についての説明会をzoomで開催予定です。

参加をご希望される方はお問合せ用のメールアドレスからご連絡ください。

説明会日時：2025年 12月 16日 19時～

■サロンメニュー

Basic Plan 2,900円（月額）

1 ファッション関連考察（毎日）

・ファッションや専門分野に関連するニュースや知識・考察を主催メンバーが1日1本発信します。

2 特別講義への参加（月1回）

・業界で活躍されている著名人や実績ある方をお招きしてオフラインで講義を開催します。（オンライン参加・可）

3 各分野の専門家への質問箱

・主催メンバーの各専門分野のグループを作成し、質問を受付・回答いたします。

※オプションで各専門分野の講義チケット購入は可能です。

Premium Plan 9,800円（月額）

1 ファッション知識の考察（毎日）

・ファッションや専門分野に関連するニュースや知識・考察を主催メンバーが1日1本発信します。

2 特別講義への参加（月1回）

・業界で活躍されている著名人や実績ある方をお招きしてオフラインで講義を開催します。（オンライン参加・可）

3 各分野の専門家への質問箱

・主催メンバーの各専門分野のグループを作成し、質問を受付・回答いたします。

4 各専門分野の講義参加（週1回）

・SNS・テック・メディア論・EC運用・WEB解析などの専門知識を学習する講義全てに参加できます。

■講義内容

SNS運用

アカウント設計、投稿ルールの設定、アルゴリズムの理解に加え、SNS広告を出稿する際の注意点や進捗管理の方法を解説。効果的なターゲティング設定の考え方についても学びます。

担当講師：対人マン

アパレル、服飾雑貨の販売員、バイヤーメーカー営業マンから一級建築士事務所の営業まで振り幅広く経験。服飾雑貨のメーカーをやりながらも2015年よりInstagramに特化した運用支援業務をスタート。2024年11月現在大手ECショップを中心に契約企業は累計216社307アカウント月平均15～20社のInstagram運用のご支援のお仕事させて頂いております。

WEB広告

Meta広告・Google広告の管理画面の基本操作をはじめ、アパレルEC特有の注意点や運用・分析手法を体系的に学びます。

担当講師：望月 亮（もちづき りょう）

新卒でシステムエンジニアとしてキャリアをスタートしWebアプリケーションや基幹業務システム開発を経験。その後株式会社アダストリアや株式会社エストネーション等、アパレル企業を複数社経験。株式会社アダストリアでは販売・マネジメント業務を、株式会社エストネーションでは社内SEとして勤務。現在では株式会社PLAY PRODUCT STUDIOにてMAISON SPECIALおよびPRANK PROJECTの広告運用・CRMを担当。システム開発からマーケティング施策まで一貫した経験を有する。

ファッションテック

ファッション業界における企業戦略やマーケティング・ECの歴史から、バーチャルファッションまでを網羅。業界のテクノロジー活用について幅広く理解を深めます。

担当講師：深谷 玲人（ふかや れいと）

アパレル6社で、販売/MD/ブランド責任者などを経験したのちITベンチャー企業ベルフェイス社に転職、カスタマーサクセスとしてインサイドセールスのコンサルティングを実施、その後ファッションテック企業DeepValleyを創業、アパレル業務管理システム「AYATORI」の開発、運営、販売を実施。他にTokyoFashionTechnologyLab特任講師、港区産業振興センターファッションテックセミナー企画運営、株式会社ＶにてCOOを務めバーチャルファッション事業にも携わる。

WEB解析

GA4やBigQueryを活用したWEB解析を中心に、広告・SNS・メルマガなどの計測から、CRM分析を通じた施策立案までを一貫して学びます。

担当講師：深地 雅也（ふかじ まさや）

ファッション・アパレルに特化したEC運用の支援に従事。得意な分野はGA4・BigQueryなどを活用したWEB解析。年間計画立案からPL管理、CRM分析までECの販売計画に関わる領域を幅広くサポート。累計100ブランド以上の運用に携わる。服飾専門学校講師やライター業なども手掛ける。

特別講義

業界で既に活躍されている著名人・トッププレイヤーのお話をオンライン・オフラインで月1回受講できます。（現在決まっている講義はこちら(https://fcs.tokyo/blogs/special_lesson/)です。）

※その他、新しい講義も今後公開予定です。

■サロンの機能と効果

インプットの習慣化

サロン内の講師が日替わりで業界ニュースや専門分野の情報をピックアップし、解説を投稿。タイムラインを日常的に閲覧するだけで、自然と質の高いインプットが得られます。

専門分野の体系的学習

講師陣が週単位で専門分野の講義を実施するため、自身のキャリアに合わせた学習プランを立てられます。さらに、月1回のゲスト講師による特別講義も開催し、幅広い分野に触れることが可能です。

また、社内に専門分野のメンターがいない場合でも、学習環境としてその役割を代替できます。

業界ネットワーキングと情報共有

参加者の多くはファッション業界に従事する方々です。チャットグループでの交流やリアルイベントを通じて、業界内での横のつながりを構築できます。成功・失敗事例を共有し合うことで、自社ビジネスの改善や新たな施策の着想にもつながります。

■Fashion Creative Salon概要

サロンオープン：2026年1月23日 12時～

URL：https://fcs.tokyo/pages/fashion-creative-salon(https://fcs.tokyo/pages/fashion-creative-salon)

Fashion Creative Salonに関するお問い合わせ

メール contact@fcs.tokyo

Fashion Creative Salon お問合せ

深地 雅也

メール m-fukaji@style-picks.co.jp

TEL 090-1916-1658