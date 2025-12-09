【Ｚ会の通信教育】小学生向けコース 「冬のレベルアップキャンペーン」開始！期間内のご入会で、学習に役立つ特典をプレゼント

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」小学生向けコースにおいて、2025年11月21日（金）～2025年12月25日（木）に対象コースへご入会いただいた方に、学習に役立つ特典をプレゼントする、「冬のレベルアップキャンペーン」を実施中です。

ぜひ、この機会にご入会をご検討ください。

キャンペーン詳細 :https://www.zkai.co.jp/el/cp-souki/s2-6/Ｚ会Webサイトに遷移します。

＜キャンペーン概要＞

【特典】

「クリアロングポーチ」（2025年度1～5年生）

メッシュポケットがついたビニールポーチ。横長のため、ペンケースとしても使えます。Ｚ会オリジナルキャラクターの「おたまじゃくし隊」が勉強のモチベーションを高めてくれます。

「ペーパークラフト地球儀」（2025年度2～5年生）

のりやはさみなど、道具を使わずに組み立てられる、正十二面体の地球儀。一つひとつの国名・首都名が記載されているので、見るだけで世界の国々にどんどんくわしくなれます！ 貯金箱としてもご利用いただけます。

Ｚ会オリジナル 学年別「学習ポスター」（2025年度3～5年生）

各学年の学習に必要なさまざまな重要知識をまとめた、Ｚ会オリジナルの「学習ポスター」。新4年生なら漢字の「へん」と「つくり」、新5年生なら都道府県と都道府県庁所在地を記した日本地図、新6年生なら縄文時代から21世紀の現代まで網羅した歴史年表など、知っておきたい、覚えておきたい知識を一覧できます。

『理社へのかけはしブック』（2025年度2年生）

3年生から始まる理科・社会の準備に最適！ 理科・社会の学習内容や生活科との違いなど、今、知っておきたい情報をまとめました。お子さまの興味・関心を引き出す「先取りワーク」も掲載し、3年生の好スタートを応援します。

「中学受験がんばろうグッズ」（中学受験コース）

●クリアファイル

●チェンジング定規

Ｚ会オリジナルキャラクターの「おたまじゃくし隊」が、お子さまの受験勉強を応援！

●白地図ノート

まとめ学習に最適な白地図ノートです。切り取ってノートに貼り、自分だけのまとめノートを作りましょう。県境ありとなしの2種類をご用意しています。

【対象入会期間】

2025年11月21日（金）～2025年12月25日（木）

【対象者】

期間内に以下の対象コースのいずれかに入会された方が対象です。

●2025年度小学生コース（1～5年生）

●2026年度小学生コース（2～6年生）

●2025年度小学生タブレットコース（1～5年生）

●2026年度小学生タブレットコース（2～6年生）

●2025年度中学受験コース（3～5年生）

●2026年度中学受験コース（3～6年生）

※2026年度の申込受付開始は、12月上旬頃を予定しています。

※海外で受講される方や、2025年度講座の受講歴があり、2025年度の同じコースの講座にあらためて入会された方は、キャンペーンの対象外です。

※キャンペーン適用条件などについての詳細は、必ず上記Ｚ会Webサイトにてご確認ください。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間...月曜日～金曜日 午前10:00～午後8:00（祝日・夏季休業・年末年始を除く。2026年4月までは土曜・祝日も営業）