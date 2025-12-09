「6G時代の「つなぐチカラ」に向けて」と題して、株式会社KDDI総合研究所 代表取締役所長 小西 聡氏によるセミナーを2026年1月19日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

【通信とAIの融合が生み出す新たな価値創造】

6G時代の「つなぐチカラ」に向けて

～次世代社会基盤を支えるKDDI総合研究所の開発最新動向～

株式会社KDDI総合研究所 代表取締役所長 小西 聡 氏

２０２６年１月１９日（月） 午後１時～３時

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

通信とAIがあらゆる産業や生活に溶け込む時代を見据え、新たな価値の創出や社会課題の解決に向けた取り組みがさまざまな業界で進められている。5G-Advancedや6Gが、これらの取り組みの加速とさらなる発展をもたらすと期待されている。

本講演では、「KDDI 2030 VISION」で掲げる「つなぐチカラ」を強める取り組みを紹介する。また、「つなぐチカラ」をさらに進化させるために必要な、6G時代に向けた「通信とAIの融合」をはじめ、量子時代や宇宙時代も視野に入れたさまざまな研究開発の最新成果についても紹介する。

１．5Gネットワークの品質向上の取り組み

２．6Gネットワークに向けた取り組み

３．AIの利用と進化に向けた取り組み

４．量子時代に向けた取り組み

５．宇宙時代に向けた取り組み

６．新たなユースケースの開拓に向けた取り組み

７．質疑応答／名刺交換

