航空宇宙から医療まで：変形ミラーが支える次世代光学、2031年市場規模2.21億ドル
光学精度を極める変形ミラーの世界
変形ミラー（DM）は、表面を自在に変形させることにより、波面の制御や光学収差の補正を実現する高度な光学デバイスである。航空宇宙、天文学、レーザー光学、医療用光学システムなど、多岐にわたる分野で利用されることから、非常に高い精度と柔軟性が求められる。特に次世代望遠鏡や高性能レーザー装置において、光学系の微小な誤差を補正する手段として不可欠であり、光学性能の向上に直接貢献する技術である。
市場では、高精度制御用アクチュエータやセンサー技術の進化がDMの普及を後押ししている。近年はアダプティブオプティクスの重要性が増し、従来の固定型ミラーでは対応できない高度な光学補正をDMが可能にすることで、研究開発分野や産業応用における需要が拡大している。また、民生分野におけるレーザー加工や光学イメージング技術の高度化も、DM市場の成長を促進する要因である。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界デフォーマブルミラー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/56092/deformable-mirror）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが11.4%で、2031年までにグローバルデフォーマブルミラー市場規模は2.21億米ドルに達すると予測されている。
図. デフォーマブルミラー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336482&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336482&id=bodyimage2】
図. 世界のデフォーマブルミラー市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、デフォーマブルミラーの世界的な主要製造業者には、Boston Micromachines、Flexible Optical、Thorlabsなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約50.0%の市場シェアを持っていた。
産業応用の最前線を切り拓く変形ミラー
今後、光通信や半導体製造装置、精密計測分野におけるDMの需要はさらに増加する見込みである。特に極端紫外線（EUV）露光装置や次世代光学顕微鏡では、ナノスケールの波面制御が不可欠であり、DMの重要性は増す一方である。また、DM技術の普及は、光学システムの小型化や高性能化にも直結しており、産業全体の競争力強化に寄与する。
航空宇宙や防衛分野では、DMを用いた高性能光学システムの開発が加速している。人工衛星搭載望遠鏡や地上観測用望遠鏡において、DMは大口径光学系の波面補正を可能にし、従来困難であった高解像度観測を実現する。また、レーザー指向性兵器や光学監視システムにおいても、DMによるリアルタイム補正が精密性を飛躍的に高める。
医療分野では、レーザー治療や内視鏡画像補正などでDMの応用が広がる。患者体内での微細光学補正や高解像度イメージングを実現することで、診断精度の向上や手術効率の改善につながる。DM技術の進化は、医療機器産業における新たな付加価値を創出し、グローバル市場での競争力を強化する要素となる。
【 デフォーマブルミラー 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、デフォーマブルミラーレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
