太陽光発電自動再閉路装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（電圧400ボルト以下、400～500ボルト、500ボルト以上）・分析レポートを発表
2025年12月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「太陽光発電自動再閉路装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、太陽光発電自動再閉路装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の太陽光発電自動再閉路装置市場規模は2024年に約1億700万米ドルと推計され、2031年には約1億4,800万米ドルへ成長する見通しです。レビュー期間を通じた年平均成長率は4.8％であり、再生可能エネルギーの普及と電力網の安定運用への需要拡大により、市場は堅調に拡大しています。本レポートでは、米国の関税制度および国際政策動向を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を詳細に分析しています。
________________________________________
製品の特徴と技術的背景
太陽光発電自動再閉路装置は、太陽光発電システムに用いられる保護・制御機器です。電力網や太陽光システムが故障により遮断された場合に、故障が解消された後に自動的に回路の接続を試み、太陽光発電システムと電力網または負荷との接続を迅速に復旧する役割を担います。この機能により、発電の停止時間を最小化し、システム全体の安定性と信頼性を向上させることが可能となります。分散型電源の普及が進む中で、自動復旧機能の重要性は一層高まっています。
________________________________________
主な市場参加企業
本市場では、TE、Phoenix Contact、Amphenol Corporation、Schearo、Ningbo Cretop、Shenzhen Haiyuncheng Electronic、Sanco Connecting Technology、Shenzhen Duanbao、Huntec Electric などが主要企業として存在感を示しています。これらの企業は電気接続技術や制御装置の開発で豊富な実績を有し、多様な製品ラインアップとグローバルな供給体制を強みに市場競争力を確保しています。また、技術革新や信頼性向上を目的とした研究開発投資が活発に行われています。
________________________________________
市場成長の要因
市場成長を支える主要因として、太陽光発電設備の急速な導入拡大、電力網の安定化需要の高まり、分散電源の増加が挙げられます。太陽光発電設備の普及により、電力系統における接続・切断の頻度が増加しており、自動再閉路機能を備える制御装置の必要性が高まっています。さらに、国際的な脱炭素化政策の促進により、太陽光発電システムの信頼性向上が求められており、市場は継続的に拡大する見通しです。一方で、システム構成の複雑化や高コストが導入の障害となる場合もありますが、技術革新により徐々に解決されつつあります。
________________________________________
将来の市場動向
今後は、より高電圧に対応できる製品開発が進み、安全性と効率性を両立させた高度な制御機器への需要が増加します。また、デジタル化の進展に伴い、遠隔監視機能やデータ解析機能を備えたスマート制御装置の普及が見込まれます。これにより、故障予兆検知や稼働最適化が実現され、太陽光発電システムの運用効率向上に寄与することが期待されます。加えて、電力貯蔵システムとの連携強化により、再生可能エネルギーの統合がさらに進む可能性があります。
________________________________________
レポートの分析範囲
