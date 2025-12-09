【無料オンラインセミナー】SiTest（サイテスト）新機能ウェビナー：データ × AI × パーソナライズでサイト改善を加速
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下：グラッドキューブ）は、2025年12月15日（月）12:00よりオンラインセミナーを開催いたします。
申し込みURL
https://form.glad-cube.com/form/sitest20251215
■ウェビナー概要
本ウェビナーでは、「データ × AI × パーソナライズ」をテーマに、SiTest（サイテスト）に実装された3つの強力な新機能をご紹介します 。
ヒートマップやスクロールデータから AI が課題と改善案を自動生成する「 AI 診断（ β 版）」、
生成 AI コードなどをノーコードで資産化・運用できる「カスタムウィジェット」、
そして会員データなどの独自データを活用して One to One 配信を実現する「カスタムディメンション」を使ったパーソナライズについて、事例や設定方法を持ち帰っていただけます。
来年・来年度の施策に向けて、ぜひこの機会に SiTest の更なる活用方法を手に入れてください。
■こんな方にオススメ
・分析時間を短縮したい方： ヒートマップの分析や仮説立案に時間がかかっている。
・施策の運用・管理を効率化したい方： 生成 AI 等で作ったコードや過去の資産を、エンジニアの手を借りずに自由に配置・テストしたい。
・より精緻なターゲティングをしたい方： 会員・非会員の出し分けや、個々のユーザー属性に合わせたパーソナライズを行いたい。
・CVR（コンバージョン率）を最大化したい方： 最新の機能を使ってサイトの収益性を高めたい。
■ウェビナーで学べる内容
・AI 診断（ β 版）の活用法：AI がページ内容とスクロールデータを分析し、離脱原因の仮説から改善案までを数分で提示するフロー。
・カスタムウィジェットによる運用効率化： 生成 AI などで作成した HTML / CSS / JS コードを「ウィジェット」として保存・資産化し、管理画面から自由に配置・テスト検証する手法。
・カスタムディメンションを用いた高度なパーソナライズ： 会員データや購入履歴などの独自データを SiTest に取り込み、ユーザー一人ひとりの属性に合わせてコンテンツを最適化する設定方法。
・具体的な改善シナリオ： 検索キーワードに応じたファーストビューの出し分けや、会員ランク別のオファー表示など、すぐに使える実践的な活用事例。
■スピーカー紹介
株式会社グラッドキューブ
プロモーション統括本部 マーケティング DX 事業部
SaaSチーム マネージャー
大原 洸
イベント業界で BtoB 、 BtoC 問わず幅広い業種のマーケティングを支援する業務に従事した後、データドリブンなアプローチを求めウェブマーケティング業界に転身。2018年より SiTest のカスタマーサクセスチームの立ち上げに従事し、現在もカスタマーサクセス担当及び LPO コンサルタントとして、年間100社を超える、様々な業種のお客様のランディングページやサイトの成果改善をサポートしている。
