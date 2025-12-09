「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の「大学生編制作発表ビジュアルver.」と「キービジュアルver.」のLINE着せかえ2点がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」のLINE着せかえ2点を2025年12月9日（火）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336316&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336316&id=bodyimage2】
「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」のLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！今回新たに配信する「大学生編制作発表ビジュアルver.」と「キービジュアルver.」に加え、今後はキャラクター別ver.のLINE着せかえも配信予定！先行配信中のLINEスタンプやLINE着せかえと合わせて、「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」の世界観をお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】『青ブタ』サンタクロース Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=1fcbbbc0-b806-40ea-85d4-d92daec4fa43
【タイトル】『青ブタ』サンタクロース Vol.2
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=8765f64f-0816-4791-a52f-933c8e296075
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」
思春期症候群――
不安定な精神状態によって引き起こされると噂の不思議現象。
高校時代に様々な思春期症候群を発症した少女たちに出会ってきた
“梓川咲太”も大学生になった。
国民的人気女優であり、恋人の“桜島麻衣”と共に
金沢八景にある大学に進学した彼は、
校内で季節外れのミニスカサンタを見つけた。
驚いた。わたしのこと見えてるんだ。
どこかで聞いたような台詞。
思春期症候群をプレゼントしていると話すミニスカサンタは、咲太に告げる。
……わたしはね、霧島透子って言うの
ＳＮＳで流行する予知夢、正体不明のネットシンガー、ポルターガイスト、
謎めく現象と共に、心揺れる少女たちとの不可思議な物語が再び始まる。
思春期は終わらない――
【OFFICIAL SITE】https://ao-buta.com/odekake
【OFFICIAL X】https://x.com/aobuta_anime
（C）2024 鴨志田 一/KADOKAWA/青ブタ Project
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
