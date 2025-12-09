法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」クラウド型IDaaS「CloudGate UNO」と連携開始
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）が提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」は 、2025年12月9日（火） 、株式会社インターナショナルシステムリサーチ（本社:東京都中野区、代表取締役社長:メンデス・ラウル）のクラウド型IDaaS「CloudGate UNO（クラウドゲートウノ）」と、SAML認証を用いたシングルサインオン連携に対応しました。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336300&id=bodyimage1】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
CloudGate UNOは、ゼロトラストに対応したシングルサインオンで企業の大切な情報資産をサイバー攻撃の脅威から守る、柔軟なアクセス制限と強固な認証で安全性と利便性を両立させたアイデンティティ管理プラットフォームです。CloudGate UNOと連携することで、シングルサインオン連携やFIDO2（*）を利用したパスワードレス認証、スマートフォンアプリによる生体認証などのゼロトラストMFAによるアクセス制御が可能となり、より安全にナレフルチャットの企業活用を実現できます。
CLINKSは、今後もナレフルチャットと連携するサービスを拡充し、生成AIによる生産性の向上や企業の業務効率化を支援してまいります。
■CloudGate UNOについて
CloudGate UNOは、柔軟なアクセス制限と強固な認証で安全性と利便性を両立させたアイデンティティ管理プラットフォームです。ゼロトラストに対応したシングルサインオンで企業の大切な情報資産をサイバー攻撃の脅威から守ります。また、FIDO2（*）を利用したパスワードレス認証やスマートフォンアプリによる生体認証などのゼロトラストMFAでセキュリティを高めることができます。稼働率99.99%以上の運用実績を誇り、アイデンティティ管理プラットフォームとして重要となる、サービスが止まることがない安定した稼働で顧客から信頼を得ています。
IT製品レビュープラットフォーム「ITreview（https://www.itreview.jp/）」において、顧客満足度と製品認知度ともに優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2025 Fall（https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html）」のシングルサインオン（SSO）部門、ID管理部門及び多要素認証（MFA）部門の3部門で「Leader」として表彰されました。
（*）FIDO2（Web認証）は、W3CのWeb認証仕様（WebAuthn）とFIDOアライアンスのデバイス間連携仕様（CTAP）から成る技術仕様で構成され、生体認証などを利用してWebブラウザを通じたオンラインサービスへの安全なログインを実現します。FIDO2を利用した認証では、パスワードの代わりにパスキーを使用することで、パスワードを使わない認証が可能になります。
URL: https://www.cloudgate.jp/
※本プレスリリース内の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。
■株式会社インターナショナルシステムリサーチについて
1993年、東京に設立されたインターナショナルシステムリサーチ（ISR）はインターネット黎明期の頃からWebシステム開発に着手し、常に時代の要請に即した製品開発、システムインテグレーション、各種コンサルティング業務など様々なソリューションを提供してまいりました。現在は主力事業をCloudGateに一本化し、2008年のサービス開始以来、15年以上のサービス運用実績があり、現在では約1,400契約（2025年7月末時点）を獲得しています。
会社名: 株式会社インターナショナルシステムリサーチ
所在地: 東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト 4階
代表者: 代表取締役社長 メンデス・ラウル
URL: https://www.isr.co.jp/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336300&id=bodyimage1】
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
CloudGate UNOは、ゼロトラストに対応したシングルサインオンで企業の大切な情報資産をサイバー攻撃の脅威から守る、柔軟なアクセス制限と強固な認証で安全性と利便性を両立させたアイデンティティ管理プラットフォームです。CloudGate UNOと連携することで、シングルサインオン連携やFIDO2（*）を利用したパスワードレス認証、スマートフォンアプリによる生体認証などのゼロトラストMFAによるアクセス制御が可能となり、より安全にナレフルチャットの企業活用を実現できます。
CLINKSは、今後もナレフルチャットと連携するサービスを拡充し、生成AIによる生産性の向上や企業の業務効率化を支援してまいります。
■CloudGate UNOについて
CloudGate UNOは、柔軟なアクセス制限と強固な認証で安全性と利便性を両立させたアイデンティティ管理プラットフォームです。ゼロトラストに対応したシングルサインオンで企業の大切な情報資産をサイバー攻撃の脅威から守ります。また、FIDO2（*）を利用したパスワードレス認証やスマートフォンアプリによる生体認証などのゼロトラストMFAでセキュリティを高めることができます。稼働率99.99%以上の運用実績を誇り、アイデンティティ管理プラットフォームとして重要となる、サービスが止まることがない安定した稼働で顧客から信頼を得ています。
IT製品レビュープラットフォーム「ITreview（https://www.itreview.jp/）」において、顧客満足度と製品認知度ともに優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2025 Fall（https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html）」のシングルサインオン（SSO）部門、ID管理部門及び多要素認証（MFA）部門の3部門で「Leader」として表彰されました。
（*）FIDO2（Web認証）は、W3CのWeb認証仕様（WebAuthn）とFIDOアライアンスのデバイス間連携仕様（CTAP）から成る技術仕様で構成され、生体認証などを利用してWebブラウザを通じたオンラインサービスへの安全なログインを実現します。FIDO2を利用した認証では、パスワードの代わりにパスキーを使用することで、パスワードを使わない認証が可能になります。
URL: https://www.cloudgate.jp/
※本プレスリリース内の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。
■株式会社インターナショナルシステムリサーチについて
1993年、東京に設立されたインターナショナルシステムリサーチ（ISR）はインターネット黎明期の頃からWebシステム開発に着手し、常に時代の要請に即した製品開発、システムインテグレーション、各種コンサルティング業務など様々なソリューションを提供してまいりました。現在は主力事業をCloudGateに一本化し、2008年のサービス開始以来、15年以上のサービス運用実績があり、現在では約1,400契約（2025年7月末時点）を獲得しています。
会社名: 株式会社インターナショナルシステムリサーチ
所在地: 東京都中野区中野四丁目10番1号 中野セントラルパーク イースト 4階
代表者: 代表取締役社長 メンデス・ラウル
URL: https://www.isr.co.jp/
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
プレスリリース詳細へ