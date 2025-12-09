【ams OSRAMメディアアラート】ams OSRAM、超薄型シグネチャーヘッドランプのスタイリングに向けた新世代LEDを発表
※本メディアアラートは、2025年11月25日にオーストリア・プレムシュテッテンおよびドイツ・ミュンヘンで発表したメディアアップデートの抄訳版です。
自動車のデザインが進化し続ける中、洗練された特徴的なフロントライティングに対するニーズがかつてなく高まっています。美観と機能性のバランスを兼ね備えた、薄型の連続したライトのラインが自動車のアイデンティティを決定づける要素となりつつあります。このトレンドに応えるべく、ams OSRAMは前照灯向けの最新イノベーション、OSLON（TM） Compact RMを発表します。Compact LEDファミリーに新たに加わった同製品は、次世代ヘッドランプシステムに対する技術的およびスタイル面の要求を同時に満たすために設計されています。
この製品設計の中核にあるのは、コンパクトなセラミックパッケージに格納された、新開発の0.5mm2長方形高電流チップです。この小型アーキテクチャにより、10mmという低背の光学系が可能になり、これまで実現が困難であった超薄型ヘッドランプ設計への道が拓かれます。本製品では発光エリアサイズ（LEA）0.6mm×0.9mm、アスペクト比1:1.5を採用し、光学効率の改善を果たします。電気自動車にとって重要な要素である優れた電力効率を維持しながら、高輝度で、暗い領域のない均一な光出力を提供します。
OSLON（TM） Compact RMは、ロービーム、固定ハイビーム、そして配光可変型ヘッドランプ（ADB）のLEDマトリクスシステムの3つの照明機能をターゲットとして、高度なフロントライトアプリケーション向けに設計されています。長方形の光面積（LEA）がパッケージ内で縦方向に配置されているOSLON（TM） Compact RMは、精密なピクセルごとのアライメントを可能にするとともに、ADBシステムにおいて垂直方向に大きく光の拡散を容易にします。1Aの駆動電流で、209Mnitsの高輝度を実現し、小さなレンズ部品でも高い光学性能を実現できます。コンパクトな2パッドパッケージ設計は、アルミ基板上でも優れたはんだ安定性が期待できるため、幅広い車載照明用途で高い汎用性を備えています。
OSLON（TM） Compact RMは、新たな可能性を拓くものです。その高輝度、コンパクトなフォームファクタ、均一な光、色調の組み合わせにより、パーソナルな、そしてブランドのアイデンティティを路上で強調するシグネチャーライティングの創作を可能にします。照明はもはや単なる機能を提供するものではなく、ステートメントとなります。
OSLON（TM） Compact RMの発表を通じて、ams OSRAMはモビリティと照明技術におけるイノベーションへのコミットメントを強化しています。この新世代LEDは、電動化、ミニマリズム、感情に訴えるデザインといった業界の主要なトレンドに沿ったもので、OEMやランプサプライヤー、ライティング技術者やデザイナーなど多くに魅力的なソリューションを提供します。
アプリケーションの詳細情報は、当社ウェブサイト（*1）をご覧ください。
（*1） https://ams-osram.com/products/product-families/oslon-compact-rm#automotive-mobility
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336298&id=bodyimage1】
画像：ams OSRAM
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336298&id=bodyimage2】
画像：ams OSRAM
ams OSRAMについて
ams OSRAM Group（SIX：AMS）は、革新的な光とセンサソリューションのグローバルリーダーです。
自動車のデザインが進化し続ける中、洗練された特徴的なフロントライティングに対するニーズがかつてなく高まっています。美観と機能性のバランスを兼ね備えた、薄型の連続したライトのラインが自動車のアイデンティティを決定づける要素となりつつあります。このトレンドに応えるべく、ams OSRAMは前照灯向けの最新イノベーション、OSLON（TM） Compact RMを発表します。Compact LEDファミリーに新たに加わった同製品は、次世代ヘッドランプシステムに対する技術的およびスタイル面の要求を同時に満たすために設計されています。
この製品設計の中核にあるのは、コンパクトなセラミックパッケージに格納された、新開発の0.5mm2長方形高電流チップです。この小型アーキテクチャにより、10mmという低背の光学系が可能になり、これまで実現が困難であった超薄型ヘッドランプ設計への道が拓かれます。本製品では発光エリアサイズ（LEA）0.6mm×0.9mm、アスペクト比1:1.5を採用し、光学効率の改善を果たします。電気自動車にとって重要な要素である優れた電力効率を維持しながら、高輝度で、暗い領域のない均一な光出力を提供します。
OSLON（TM） Compact RMは、ロービーム、固定ハイビーム、そして配光可変型ヘッドランプ（ADB）のLEDマトリクスシステムの3つの照明機能をターゲットとして、高度なフロントライトアプリケーション向けに設計されています。長方形の光面積（LEA）がパッケージ内で縦方向に配置されているOSLON（TM） Compact RMは、精密なピクセルごとのアライメントを可能にするとともに、ADBシステムにおいて垂直方向に大きく光の拡散を容易にします。1Aの駆動電流で、209Mnitsの高輝度を実現し、小さなレンズ部品でも高い光学性能を実現できます。コンパクトな2パッドパッケージ設計は、アルミ基板上でも優れたはんだ安定性が期待できるため、幅広い車載照明用途で高い汎用性を備えています。
OSLON（TM） Compact RMは、新たな可能性を拓くものです。その高輝度、コンパクトなフォームファクタ、均一な光、色調の組み合わせにより、パーソナルな、そしてブランドのアイデンティティを路上で強調するシグネチャーライティングの創作を可能にします。照明はもはや単なる機能を提供するものではなく、ステートメントとなります。
OSLON（TM） Compact RMの発表を通じて、ams OSRAMはモビリティと照明技術におけるイノベーションへのコミットメントを強化しています。この新世代LEDは、電動化、ミニマリズム、感情に訴えるデザインといった業界の主要なトレンドに沿ったもので、OEMやランプサプライヤー、ライティング技術者やデザイナーなど多くに魅力的なソリューションを提供します。
アプリケーションの詳細情報は、当社ウェブサイト（*1）をご覧ください。
（*1） https://ams-osram.com/products/product-families/oslon-compact-rm#automotive-mobility
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336298&id=bodyimage1】
画像：ams OSRAM
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336298&id=bodyimage2】
画像：ams OSRAM
ams OSRAMについて
ams OSRAM Group（SIX：AMS）は、革新的な光とセンサソリューションのグローバルリーダーです。