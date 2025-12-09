【ams OSRAMメディアアラート】ams OSRAM、超薄型シグネチャーヘッドランプのスタイリングに向けた新世代LEDを発表

スズキ新型「コンパクトSUV」まもなく発売！ 今なら「87万円オトク」な“4WD仕様”がイイ！ 全長4.3mボディに「ガラスルーフ」など装備充実！ “メーカー初パワーユニット”搭載の「eビターラ」最高級モデルって？