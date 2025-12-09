レブコム、インドネシア・ジャカルタに開発拠点を設立

株式会社RevComm

株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）は、インドネシアにおけるRevComm 子会社、PT RevComm APAC Indonesia に、開発拠点を設立しました。設立を機に、インドネシア拠点のエンジニアと協働し、新サービスの開発やより優れたユーザー体験の提供を通してサービスの価値向上を目指します。

レブコムは、インドネシアにおいて音声解析AI「MiiTel」の有償提供を2021年10月に開始し、2023年2月には現地子会社、PT RevComm APAC Indonesia を設立しました。政府機関である社会保険庁、労働省で導入されているほか、現地企業において幅広く活用され、現地に根差し、成長しています。

これまで、インドネシア現地子会社は、現地マーケットへの「MiiTel」導入のための営業拠点として機能してきましたが、このたび、2025年11月から同子会社にソフトウェアエンジニア3名を雇用し、現地子会社に開発拠点としての機能を持たせることとなりました。

海外拠点のエンジニアが日本企業で活躍する例としては、インドやベトナムの例がありますが、インドネシアに開発拠点を設ける日本のスタートアップはきわめて珍しいと言えます。

インドネシアは人口が世界第4位の約2.79億人*、全人口の平均年齢が29歳**、生産年齢人口が増加し、経済に好影響をもたらす「人口ボーナス期」が続きます。教育機関や政府が積極的にエンジニアの育成を進めていること、Gojek、Tokopedia、Travelokaといったスタートアップの成功事例を持つことから、高いポテンシャルを持つ国だと言えます。

インドネシア現地子会社では当初、インドネシアで活用が広がっている「ホテル版MiiTel Phone Mobile」（ホテル内の内線機能として主に活用されている電話機能）やMiiTel Synapseに代表されるAI関連機能のインドネシア語やインドネシアの通信方式への最適化、日本でも活用する契約・請求管理機能の開発に取り組むことを想定しています。

PT RevComm APAC Indonesia エンジニアリングマネージャー 松土 慎太郎 コメント

このたび、インドネシアに新たなエンジニア組織を設立できたことを大変嬉しく思います。インドネシアの高い技術力と成長意欲を持ったエンジニアとともに、グローバルな開発体制をさらに強化し、より価値の高いプロダクトをお客様にお届けしてまいります。

レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。

