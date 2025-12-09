【サンクチュアリゴルフ × 桜ホテルズ株式会社】横浜桜木町店 2026年2月1日オープン予定
2025年12月吉日サンクチュアリゴルフ
横浜桜木町店 2026年2月1日オープン予定（FC店舗）
サンクチュアリゴルフは2026年2月1日、横浜市桜木町に横浜エリア初となる「サンクチュアリゴルフ 横浜桜木町店」をオープンいたします。
本店舗はフランチャイズ店舗として桜ホテルズ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：嶋田美恵子） が運営いたします。
https://www.sakura-hotels.com/index.html
■ サンクチュアリ横浜桜木町店・店舗特徴
・合計6打席（うち1打席は左右打席対応）
初心者・女性・左利きでも利用しやすい設計。
・24時間営業で“いつでも練習できる”環境
朝活・仕事帰り・深夜でも、自分の生活スタイルに合わせて練習可能。
・Golfzon 最新モデル「GDR PLUS」導入
全打席に世界的ブランド Golfzon の最新機種を導入し、弾道・入射角・フェース角・スイング動画の分析が可能。
上達スピードが劇的に向上する、業界トップクラスのスペックです。
■ 桜ホテルズ株式会社について
桜ホテルズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、女性に優しいホテルづくりに定評のある企業です。
代表ホテル「サクラ・フルール青山」は、薔薇モチーフの内装やアンティーク調デザイン・柔らかな色彩設計など『女性が安心して泊まれる空間』を徹底して追求しており、渋谷エリアで長年愛されているホテルです。
ホテル運営で培った「女性ホスピタリティ」とサンクチュアリゴルフの「女性初心者に寄り添うスクール運営」が融合し、横浜で新たな価値を提供します。
■ サンクチュアリゴルフの歩みと進化
サンクチュアリゴルフは 2012年六本木本店を開業。
当時珍しかった “初心者専用ゴルフスクール” のパイオニアとしてスタートしました。
創業理念は
「ゴルフをもっと気軽に、もっと楽しく」
このコンセプトが支持され六本木・有楽町・新宿・池袋など都市部へ拡大、これまでに数万人の初心者ゴルファーが誕生しました。
また、
・ 24時間インドア練習場の併設
・ 全打席に最新シミュレーター導入
・ クラブ診断・スイング解析の強化
・ コミュニティイベントの拡充
・ 初心者の挫折を防ぐ指導システムの開発
など、進化を止めず“常にアップデートを続けるゴルフスクール” として成長しています。
【インドアレッスン×ラウンドレッスン】
サンクチュアリゴルフ最大の魅力は定額制インドアレッスン＆実践コースレッスンの『上達サイクル』。ゴルフ未経験でも安心してゴルフを始められる環境が得られ、実際のゴルフ場で同じレベルの仲間たちと一緒に学べるサンクチュアリ独自の上達環境を提供している。
インドアレッスンでは曜日・時間に拘らず、好きな曜日・時間・インストラクターの指名も無料で行うことが出来るため忙しい社会人を始め学生や主婦、またレンジ練習会員の受け入れも強化しておりベテランゴルファーや中上級者など老若男女問わずに支持されている。
初心者に特化したレッスンとして、6回のレッスン受講後に実際にゴルフ場のラウンドで行うコースレッスンに参加できるメリットがある。いつも自分のレッスンを指導しているサンクチュアリゴルフのインストラクターが同行するうえ専用の送迎バス付きなので初めてのゴルフ場も安心して参加できる。
また、サンクチュアリゴルフのコースレッスンは初心者だけではなく様々なレベルに合わせて開催されている。
芝・傾斜・バンカーなど、練習場では経験できない【本物のゴルフ環境】でショットやマナー・コースマネジメントを習得することが出来るため初心者から経験者まで無理なく参加が可能である。
参加する大多数が一人参加のため、自分と同じレベルのゴルフ仲間を見つけることが出来たり楽しみながら学ぶことが出来るので、まさに大人の遠足といったところだろうか。
■ 15周年記念キャンペーンも同時開催中
現在サンクチュアリゴルフでは 15周年記念キャンペーン として全国全店舗で「毎日ゴルフプレー代無料イベント」を実施しております。
期間中にご入会いただいた会員様は毎日ゴルフ場のプレー代が無料となる過去最大級の特典となっており、各店舗で大きな反響をいただいています。（平日のみ利用可能）
オープン後には横浜桜木町店の会員様にも同様の特典を適用するため「これからゴルフを始めたい」「もっと練習したい」という方にとって最もお得なタイミングとなります。
会場となる茨城県ウィンザーパークゴルフ&カントリークラブ
https://www.wpgcc.com/
■ 横浜エリアでの出店計画（2026年内）
横浜桜木町店を皮切りにサンクチュアリゴルフは横浜エリアで3店舗以上の新規出店を予定しています。
【予定エリア】
・ みなとみらい
・ 関内
・ 横浜駅周辺
・ 中華街・元町エリア
・ センター南・センター北
初心者・女性でも入りやすいゴルフスクール文化を横浜全体に広げていきます。
■ FC事業について（参入の経緯）
今回FC参入される桜ホテルズ株式会社様は、もともとサンクチュアリゴルフの会員として通われていた企業様です。
サービスを実際に利用される中で「このスクールの価値を自分たちも事業として広げたい」という強い思いをお持ちいただき、FC参画が実現しました。
これはブランドとして最も象徴的な“会員様 → FCオーナー様” という理想的な流れでありサンクチュアリゴルフが長年積み重ねてきた信頼の証です。
■ FC募集について
サンクチュアリゴルフのFC事業は今回で【4事業者様目】となります。
◆ 募集対象事業者様
・ゴルフ好きの事業者様
・不動産業者様
・建設業者様
・飲食業運営企業様
・ゴルフスクール / インドア施設運営企業様
・女性向けサービス事業者様
◆ 加盟メリット
・初心者専用市場という独自性
・15年以上蓄積した指導ノウハウ
・24時間運営モデルの導入可能
・開業支援・研修・運営マニュアル完備
現在FC募集枠は少数ながら空きのある状態です。
ご興味のある企業、事業者様は下記インフォメーション窓口までご連絡をお待ちしております。
info@sanctuarygolf.jp
■ 不動産業者様へのお願い
横浜エリアで出店可能な物件情報をお持ちの不動産会社様は、ぜひサンクチュアリゴルフ・インドメーション窓口 までご紹介ください。
info@sanctuarygolf.jp
【企業情報】
会社名
株式会社サンクチュアリゴルフ
代表者
代表取締役 羽生 淳一
本社所在地
東京都港区六本木7-4-4 六本木アートシェル6.7F