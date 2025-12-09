とろ～り濃厚ショコラ×ほろ苦オレンジ　イシヤ日本橋 冬限定スイーツ　12/10（水）新登場！

石屋製菓株式会社

石屋商事株式会社（本社：札幌市西区 代表取締役社長：石水 創）は北海道外唯一の直営カフェ「ISHIYA NIHONBASHI（イシヤ日本橋）」にて、2025年12月10日（水）より冬限定の新作スイーツを販売いたします。

今年のISHIYA NIHONBASHI冬限定スイーツは、ほろ苦いオレンジと濃厚なショコラを掛け合わせた「オランジュショコラ」がテーマ。

この季節だからこそ食べたくなる濃厚味わいに、爽やかなで上品なテイストをあわせ、大人な味に仕上げました。看板商品「イシヤパンケーキ」は、中から北海道産生クリームを使用したガナッシュが溢れだす今までとはひと味違った装いに。さらに、オレンジの酸味がショコラを引き立てるパフェや、まるで飲むスイーツのようなドリンクをご用意しております。

濃厚ながらも爽やかなほろ苦さで食べ飽きしない冬限定の味。カフェで過ごす優雅な時間に自分へのご褒美として。大切な人とのティータイムに。イシヤ日本橋でぜひご堪能ください。

■販売期間

2025年 12月10日(水) ～ 2026年3月9日(月)

※販売終了日は変更になる場合がございます。

■商品概要

イシヤパンケーキ オランジュショコラ 1,800円（税込）

ふわふわのパンケーキの中から北海道産生クリームを使った濃厚ガナッシュがとろ～り溢れ出します。

オレンジソースのほろ苦さでほんのりビターな味わいに仕上げました。

ひとくちごとに味や食感の変化がたのしいちょっと大人なパンケーキです。

パフェ オランジュショコラ 1,600円（税込）

自家製のガナッシュに北海道産マスカルポーネとチョコレートプリン、オレンジソースを重ねた、甘さ・ほろ苦さ・酸味のバランスが絶妙なパフェ。

店内で焼き上げたフロランタンが食感のアクセントに。

オランジュショコララテ（ホット/アイス） 各680円（税込）

ビターなガナッシュをベースに爽やかなオレンジで深みをプラスした冬限定のドリンク。チョコレートのコクとオレンジソースの爽やかさが溶け合い、風味の変化が楽しい一杯です。

■販売店舗情報

ISHIYA NIHONBASHI（イシヤ日本橋）

住 所：東京都中央区日本橋室町3-2-1 「COREDO 室町テラス」1F

電 話：03-6265-1143

営業時間：11:00~21:00（L.O.20:00）