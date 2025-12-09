12/10（水）よる7時～！ご当地グルメにローカルスーパー等、東海3県の魅力を再発見!! 愛知・岐阜・三重vs日本全国の対決が目白押し！バラエティ番組 「東海キングダム」が放送!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の映像分野の子会社である株式会社シオンは、名古屋テレビ放送株式会社（メ～テレ）と共同で、バラエティ番組「東海キングダム」（制作著作：メ～テレ）を制作しました。なお、本番組は12月10日（水）よる7時より、東海3県（愛知県、岐阜県、三重県）で放送される予定で、放送後はTVerおよびLocipoで配信されることも決定しています。

【番組内容】

歴史、経済、独自のグルメ… 名古屋、愛知をはじめとする東海3県（愛知・岐阜・三重）は日本を代表する魅力ある場所！ …にもかかわらず、いまいち認知されていない現状が。関東のみならず地方創生ブームで台頭してきた各地方都市を相手に、今こそ狼煙をあげる時がきた！テーマは「東海3県vs日本全国」愛知、東海の魅力で日本統一！その野望をメ～テレが叶えます！



番組の世界観は織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の「三英傑」の時代！MCがシン・三英傑に扮し進行をする中で 愛知を中心とした東海3県があらゆるテーマでプライドをかけて全国各地とガチンコ対決！勝利をジャッジするのはリモートでつないだ一般の方々16名！あなたが知っているあの「東海名物・名古屋名物の全国的な評価」は？決戦を制するのは果たして…！？





【テーマ其の壱】「東海3県vs 全国各地 ご当地かつ」対決！

インバウンドの増加にしたがっていま、日本は空前のとんかつブーム！舶来のかつレツを和食に昇華させたとんかつ！ 愛知・名古屋には名古屋グルメの代表格「味噌かつ」が存在するが、全国にも「SNS映えに特化したかつ」や「非日常を体験できるかつ丼」など様々なアレンジかつが…。味噌かつ丼を外国人が食べるとどんな反応をする？勝負を制するのは東海軍か？それとも全国各地の連合軍か！？





【テーマ其の弐】東海3県 vs 全国各地「ローカルスーパー対決」

北関東から火がついて、今や全国各地でローカルスーパーが話題沸騰中！探してみると東海地方にも数多くのクセ強ローカルスーパーが！台頭してきたご当地ローカルスーパーに東海3県のスーパーたちが待ったをかける！



【収録後の出演者コメント】

大久保）いい勝負でしたね！私が見る限りはすごく拮抗していた！私自身が東海地方出身だからわかっているつもりでいたけど、改めて「味噌かつ」にいろんな種類があるんだと思いました。

井戸田）東海地方の人が見たら（結果を）謙虚に受けとめるのか、胸がスカッとするのか。どっちなんだろう？

千賀）連合軍の方もかなり、いろんな地域の個性をすごく発揮されて。本当に好きすぎてっていうこだわりの強さを感じました。

井戸田）地元の再発見もありましたが、個性豊かな方がいろんな思いを背負って紹介されてるんだなと。そこが一番の見どころじゃないですか。

大久保）そう！地元を再発見しました。



地元・東海3県の魅力を再発見できる番組！アナタの知るあの名物の評価は！？

詳しくは番組をご覧ください！

東海3県 vs 日本全国の対決が目白押し！「東海キングダム」番組概要

■タイトル

『東海キングダム』



■出演

大久保佳代子（オアシズ）、井戸田潤（スピードワゴン）、千賀健永（Kis-My-Ft2）

竹田基起（メ～テレアナウンサー）



■放送日時

2025年12月10日（水）よる7時～8時



■放送エリア

愛知県、岐阜県、三重県



■見逃し配信

TVer、Locipoで実施（放送終了後から4週間予定）



【番組制作に関するお問い合わせ】

株式会社シオン

番組制作 担当

https://sionnet.co.jp/contact/

【シオンについて】

テレビ番組制作30年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った技術とマーケティングスキルで様々な企業へ「バラエティ化プロデュース(R)」動画制作サービスの提供も開始。動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業へ提供しています。



Webサイト：https://sionnet.co.jp/

X：https://x.com/sioninfo

note：https://note.com/sionnet

会社案内資料DL：https://sionnet.co.jp/guidance_download



【クリーク・アンド・リバー社について】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



