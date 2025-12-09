子どもが “好き！”と出会える体験フェス。第15回「しんじゅくこどもまつり」開催のお知らせ

株式会社Criacao

新宿を拠点とするサッカークラブ、Criacao Shinjuku（クリアソン新宿）は、子どもの興味の芽を育む体験型イベント第15回「しんじゅくこどもまつり」 を、12月20日（土）に新宿中央公園（ジャブジャブ池周辺）にて開催いたします。

未就学児や小学生を中心に、子どもたちが、“好き”“やりたい！”との新しい出会い を得られるよう、科学ワークショップ、スポーツ体験、おしゃれ体験、季節の工作など、９つのブースを無料で開放します。親子で気軽に立ち寄れるイベントとして、多くのファミリーにご参加いただいています。

■ 開催の背景

「しんじゅくこどもまつり」は、都心で暮らす子育て世帯に、「好き」や「やりたい」との出会いを届けたいという想いから2021年10月にスタートしました。クリアソン新宿が繋がりを持つ大学、専門学校、NPO、企業など、多様なパートナーと協働しながら、子どもが 安心して新しい体験にチャレンジできる環境づくりを続けています。新宿中央公園を主な会場とし、今回で15回目の開催となります。

■ イベントの魅力

１. 子どもの「好き！」を引き出す多彩な体験

科学、工作、スポーツ、おしゃれと異なるテーマで、未就学児から小学生を中心に夢中になれる体験ブースを展開

２. アクセス抜群、無料のひらかれたイベント

新宿駅から徒歩圏内の大規模公園で、参加無料・申込不要（かけっこ教室は事前申込制） のため、子育て中のファミリーも利用しやすい。

３. 安心して過ごせる運営体制

大学生、保育の専門学校生、クリアソン新宿ボランティア「ファミリア」などと連携し、子どもの対応に慣れたスタッフを多数配置。親子で安心して楽しめます。

４. 楽しめる季節イベント体験を提供

カイロ作り、スノードーム制作、クリスマスライトづくりなど、季節イベントと連動した体験が豊富。写真映えも抜群。

■９つの体験ブース

● スポーツ体験

・かけっこ教室 by クリアソン新宿 （元日本代表陸上選手が速く走れるコツをレクチャー）

かけっこ教室へのお申し込みはこちら :https://forms.gle/zgT6fX4CNtfrWbjBA

・ゴルフサッカー by クラーク記念国際高等学校

● 季節の工作体験

・簡単スノードーム作り by 桜美林大学unite

・クリスマスライトを作ろう♪ by日本児童教育専門学校

・サンタさんからの おくりもの！キラキラこうさく by NPO法人CORUNUM

・100人ハイタッチ染め by クリアソン新宿

簡単スノードーム作り

桜美林大学unite

クリスマスライトを作ろう♪

日本児童教育専門学校

サンタさんからの おくりもの！キラキラこうさく

NPO法人CORUNUM

100人ハイタッチ染め

クリアソン新宿

● 科学体験

・混ぜるだけでポッカポカ！手作りカイロ by工学院大学Science Create Project

●おしゃれ体験

・10分ネイル by SNEP株式会社

・自分だけのスキンケアをつくろう＆水で落とせるメイク体験 by株式会社三粧

■過去の来場者の声



「とても規模感がいいなと感じました。他の大規模な子ども向けイベントにも参加したことがありますが、人が多すぎるためコンテンツを自由に楽しめることがあまりできませんでした。今回は、かけっこ教室なども含め、たくさんの企画・コンテンツを楽しむことができ、親子ともに大満足のイベントでした」

「学生さんやスタッフさんがみなさん丁寧で優しく教えてくれるので、とてもよいイベントだと思います」

「子どもと一緒に体を動かすことができて、とても楽しい休日でした」

「親子で参加できるコンテンツが多く楽しめました」

■しんじゅくこどもまつり・イベント概要

会場マップ

日時：12月20日(土) 11:00～15:00（14:45受付終了）

会場：新宿中央公園 （ジャブジャブ池周辺・フットサルコート）

アクセス：JR、小田急線、京王線「新宿駅」徒歩約10分／東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」徒歩約5分／都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分

参加費：無料

イベントサイト：https://criacao.co.jp/festival/(https://criacao.co.jp/festival/)

共催：クリアソン新宿、一般財団法人公園財団、NPO法人CORUNUM、小田急電鉄株式会社

後援：新宿区、CRIACAO SHINJUKU TOKEN

協賛：日税グループ

運営協力：クラーク記念国際高等学校 スポーツコース、クリアソン新宿ファミリア

